भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है. भोपाल में कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपने इस्तीफे सौंपे. इस दौरान इन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद के भी नारे लगाए. उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर टिकट बेचने के भी आरोप लगाए हैं. पूर्व पार्षदों ने निर्दलीय, आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में जाने का फैसला लिया है.

पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को सौंपे इस्तीफे

बड़े नेताओं पर लगाए आरोप: नगरीय निकाय चुनाव में जैसे-जैसे टिकट घोषित किए गए हैं, वैसे-वैसे लगातार विरोध देखने को मिल रहा है. बीजेपी हो चाहे कांग्रेस दोनों ही दल के पार्षद उम्मीदवार टिकट ना मिलने से खासे नाराज हैं. इसी कड़ी में भोपाल के जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर आधा दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने विरोध करते हुए नारेबाजी की. इनका कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने टिकटों का बंटाधार करते हुए उन्हें बेच दिया है. इनका कहना है कि पिछली बार भी वह पार्षद रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी एक न सुनी गई. इसलिए उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया.

भोपाल में पूर्व पार्षदों ने दिया इस्तीफा

कैलाश मिश्रा ने दी सफाई: पूर्व पार्षदों ने अपने इस्तीफे कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा (Congress District President Kailash Mishra) के सामने प्रस्तुत किए. इधर, कैलाश मिश्रा का कहना था कि यह पार्टी और परिवार का अंदरूनी मामला है जिसे सुलझा लिया जाएगा. पूर्व पार्षदों द्वारा दिये गए इन इस्तीफों का सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव में पड़ सकता है.

