भोपाल। मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव (MP Urban Body Election 2022) को लेकर हलचल तेज है, बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई है. ऐसे में भाजपा में कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि "पहली बार इतना मंथन हुआ, जो अच्छा है. एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया है. पार्षदों के चयन में भी आपराधिक पृष्ठभूमि न होने का पूरा ध्यान रखा गया."

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान

भाजपा ने प्रतिष्ठित लोगों का चयन किया: BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि "बीजेपी ने चुनाव का शंखनाद बूथ विजय संकल्प के साथ किया था. भोपाल और ग्वालियर महापौर प्रत्याशियों ने नामांकन उत्साह के साथ दाखिल किए हैं. आज शनिवार को इंदौर और जबलपुर के महापौर प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "मुझे गर्व है जो प्रत्याशी मध्यप्रदेश में हैं उनकी छवि साफ सुथरी है, हमारी पार्टी ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों का चयन किया है. भाजपा को जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है. मध्यप्रदेश के निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है."

99 फीसदी लोग पार्टी के निर्णय के समर्थन में: BJP में टिकिट वितरण के बाद उठे असंतोष पर बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि "भाजपा बहुत बड़ा दल है, हमें दस कार्यकर्ताओं में से एक को चुनना है. राजनीति में जो आते है उनकी चुनाव लड़ने की मंशा रहती है, कहीं एक दो व्यक्ति पार्टी के फैसले का विरोध कर देते हैं. 99 फीसदी लोग पार्टी के टिकट चयन के समर्थन में हैं."

बीजेपी का मूल उद्देश विकास करना है, ऐसे में इस बार भी चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा है. इस बार जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, उनकी स्वच्छ छवि है वे सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठित हैं, कोई वकील, कोई डॉक्टर और कोई जमीनी कार्यकर्ता है. ऐसे किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिए गए हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो.

-वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

