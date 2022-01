पहली-दूसरी से ज्यादा घातक कोरोना की तीसरी लहर! ओमीक्रॉन BA.2 ने भी बढाई चिंता, चपेट में भारत सहित 40 देश

MP में कोरोना बेलगाम हो चुका है. जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, (mp corona update) उससे लग रहा है कि आने वाले दो दिनों में यह दूसरी लहर के रिकॉर्ड तोड़ देगा. कोरोना की सेकेंड वेव में 13 हजार के लगभग अधिकतम मरीज मिले थे, जबकि राज्य में शनिवार को ही 11,274 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. मगर इन सबके बीच एक बुरी खबर ओमीक्रॉन बीए.2 को लेकर है. (India omicron ba2 variant concern) अब इस वैरिएंट ने भी चिंता बढा दी है. यह भारत समेत 40 देशों तक फैल चुका है.

PWD के टाइम कीपर के घर EOW का छापा! पन्नालाल शुक्ला की काली कमाई के सबूत खंगाल रही टीम

लोक निर्माण विभाग के टाइम कीपर पन्नालाल शुक्ला के यहां तड़के ईओडबल्यू की टीम ने दबिश (EOW team raids on time keeper Pannalal Shukla in mauganj) दी है, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई हुई है, जोकि देर शाम तक चल सकती है.

सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता है. स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद के गठन जैसे साहसी कदम उठाए. ये उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं. उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.

MP में कैलाश के हनुमान छुड़ावाएंगे शराब की लत! जानिए पितृ पर्वत पर क्या है ये अनोखी तैयारी

मध्य प्रदेश में हनुमाम की सबसे विशाल अष्टधातु की प्रतिमा के पास अनोखा केंद्र खुलेगा (pitru parvat hanuman temple). पितृ पर्वत पर बनने वाले इस केंद्र में युवाओं की नशे की लत छुड़ाई जाएगी. विशाल 90 टन वजनी प्रतिमा को इसके लिए प्रेरणा का श्रोत के केंद्र में रखा जाएगा. शराबबंदी को लेकर मचे सियासी घमासान में कैलाश विजयवर्गीय का ये मास्टर स्ट्रोक है. (MP liquor ban politics) (mp excise policy 2022)

भोपाल में कोरोना से बड़ा खेल! 20 हजार रेल यात्रियों में सिर्फ 3 हजार की हो रही कोरोना जांच, प्रशासन के दावों की खुली पोल

पाल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी भोपाल (corona Virus in Bhopal) में संक्रमण के नियंत्रण को सेंपलिंग बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के जांच की बात की जा रही है. लेकिन दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं.

एमपी में जीनोम सीक्वेंसिंग की हवा-हवाई तैयारी! ओमीक्रॉन की जांच के लिए दिल्ली पर रहेगा निर्भर

प्रदेश के लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी दिल्ली पर ही निर्भर रहना (People will have to wait for Genome Sequencing Machine in MP) पड़ेगा. ऐसे में यदि ओमीक्रॉन मरीज बढ़ते हैं तो टेस्ट में ही महीनों लग जाएंगे.

MP को बड़ा तोहफा! अंग्रेजों ने जहां नेताजी को किया कैद, वहीं उनकी यादों का होगा दीदार, आज 126वीं जयंती पर होगा उद्घाटन

आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में बन रहे संग्राहलय का उद्घाटन होने जा रहा है. यहां नेताजी से जुड़ी सभी वस्तुओं को रखा गया है, जो आजादी की जंग के वक्त उन्होंने इस्तेमाल की थी. यही नहीं यहां उनकी यादों को भी संजोया गया है.

MP Corona Update: आने वाले दो दिनों में सेकेंड वेव के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आज पांच मौतें और 11274 संक्रमित मरीज मिले

जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दो दिनों में यह दूसरी लहर के रिकॉर्ड को तोड़ जाए. कोरोना की सेकेंड वेव में 13 हजार के लगभग अधिकतम केस आए थे. जबकि शनिवार को ही 11274 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. (mp corona update)

दिग्विजय सिंह पर धरना देने के मामले में FIR बोले, जब शिवराज को डर लगता है तो वह पुलिस को आगे करता है

सीएम हाउस के बाहर धरना देने के मामले में दिग्विजय सहित 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर (fir on digvijay singh in mp) एफआईआर दर्ज की गई है. दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर व्यापमं घोटाला राग छेड़ते हुए भी कहा कि मैं सिर्फ हवा में गुब्बारे नहीं उड़ाता. मैं जब भी कोई बात कहता हूं पूरे तथ्यों और रिसर्च के साथ कहता हूं. उन्होंने एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर! बड़ा बदलाव नहीं, जानिए आपके शहर में आज का फ्यूल रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.