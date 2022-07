भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं. अब गांव में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर सबकी निगाहें 14 और 15 जुलाई को होने वाले चुनाव रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वहीं मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ ही उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं. जीत के दावे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल कर रहे हैं, तीसरे चरण में एक करोड़ 13 लाख 11 हजार 479 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इनमें से 58 लाख 36 हजार 623 पुरुष, 54 लाख 74 हजार 592 महिला एवं 264 अन्य मतदाता हैं. वहीं अब नगरीय निकाय का रण जीतने के लिए सीएम शिवराज आज फिर अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे.

14 जुलाई को होगी काउंटिंग: त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की मतगणना 14 जुलाई को की जाएगी, जबकि जिला पंचायत वार्ड सदस्यों के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे. वहीं 7 साल बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 11 नगर निगम समेत 133 निकायों में मतदान हो चुका है. अगला मतदान अब 13 जुलाई को होना है. मतगणना से पहले ही प्रत्याशी के बीच जीत और हार के कयास लगना शुरू हो गए हैं. कई ग्राम पंचायतों में जीत का जश्न अधिकृत घोषणा से पहले ही मनाया जा रहा है, लेकिन 14 जुलाई को ही स्पष्ट पता चलेगा कि किसके सिर ताजपोशी होती है.

शिवराज-कमलनाथ रतलाम में दिखाएंगे ताकत: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शनिवार, 9 जुलाई को रतलाम, देवास और सीहोर जाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 जुलाई को रतलाम में ताकत दिखाएंगे. कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और शॉर्ट मीटिंग करेंगे. (MP Urban Body Election 2022)

