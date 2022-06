भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा. पहले चरण के मतदान में 1 करोड़ 49 लाख 23 हजार 165 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं. 19,998 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चूंकि सात साल के बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं. उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव गावड़ी में 116 साल की बुजुर्ग महिला प्रताप बाई ने मतदान कर सबको चौंका दिया. वहीं शहडोल में 102 साल की आदिवासी महिला और जबलपुर में 100 की महिला ने वोट डाला. जानिये अपके क्षेत्र का हाल...

मतदान को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह

102 साल की महिला ने दिया वोट: आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल में 77 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. ग्राम पंचायत ऐन्ताझर में 102 साल की आदिवासी महिला रईमुन सिंह भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची. बुजुर्ग महिला का वोट डलवाने के लिए उनके नाती उदित सिंह उन्हें लेकर आए. उदित सिंह ने बताया कि "दादी पिछले दो-तीन दिन से ही मतदान के बारे में पूछ रही थीं और काफी जिद भी कर रही थी. इसीलिए सब काम छोड़ कर वो उन्हें वोट डलवाने के लिए लेकर आए." वहीं जबलपुर में भी एक 100 साल की वृद्ध महिला वोट डालने पहुंची.

खंडवा में युवाओं में दिखा खासा उत्साह: खंडवा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में उत्साह नजर आया. हरसूद और किल्लोद ब्लॉक के बडगांव माली, सिहाडा, नहलदा, जुनापनी, जसवाड़ी, बेड़ियाव गांव में मतदान हो रहा है. सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ रही और मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं. ग्राम सरकार बनाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित युवा वर्ग दिखा. ग्राम बड़गांव माली की श्रुति पाटीदार ने कहा कि "पहली बार वोट डालने को लेकर थोड़ी सी घबराहट थी. लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है. क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी को वोट करना चाहिए." वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जवान तैनात रहे. नगर पुलिस अधीक्षक पूनम चंद्र यादव ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया.

बुरहानपुर में 25.63 फीसदी मतदान: बुरहानपुर में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है. बुरहानपुर विकासखंड में 77 सरपंच, 1381 पंचों, जनपद पंचायत के 25 और जिला पंचायत के 6 वार्डों के लिए मतदान से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा. मतदान को लेकर ग्रामीण मतदाताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है. मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने बुरहानपुर विकासखंड में 355 मतदान केंद्र बनाए हैं. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनात है. सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 25.63 फीसदी मतदान हो चुका है, इसकी पुष्टि जनसंपर्क अधिकारी आशा उइके ने की है.

सिंगरौली में 24 प्रतिशत मतदान: सिंगरौली जिले में वैढन जनपद में सुबह 7 से ही मतदान हो रहा है. यहां अब तक 24 प्रतिशत मतदान हो चुका है. पंच, सरपंच, 5 जिला जनपद सदस्य और 25 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 2 लाख 28 हजार 370 लोग मतदान मतदान कर उम्मीदवारों के भाग्य का निर्णय करेंगे. जिले में जिला प्रशासन ने 382 मतदान केंद्र बनाये हैं. सुरक्षा की दृष्टि से 17 पोलिंग बूथों को संवेदनशील और 37 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील बनाया गया है. वैढन जनपद में पंच से लेकर जिला जनपद सदस्य तक 2187 उम्मीदवार चुनावी मैदान से हैं.

श्योपुर में 35 फीसदी मतदान: श्योपुर जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया आरंभ हो गई. मतदान के लिए 326 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इस दौरान मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां 11 बजे तक 35 प्रतिशत मतदान हो चुका है. मतदाताओं का कहना है कि "7 साल बाद चुनाव हो रहा है, इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था. अब नए जनप्रतिधि बनेंगे उनसे ग्राम के विकास की बहुत उम्मीदें हैं."

