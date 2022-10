आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

हम अपनी समस्याओं को उन विचारों के साथ नहीं सुलझा सकते, जिनसे वे उपजी हों.

Aaj Ka Panchang 6 October: अश्विन शुक्ल पक्ष सूर्योदय एकादशी तिथि प्रातः 09:40 तक उसके उपरांत द्वादशी तिथि

Horoscope For 6 October: मेष राशि में बन रहा खास योग, होगा अच्छा मुनाफा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं

Ujjain: महाकाल के अभिषेक के बाद रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, शमी के पेड़ का पूजन किया

पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार विजय दशमी बड़ी ही धूम धाम के साथ मनाया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3:00 बजे उज्जैन पहुंचे और महाकाल का पूजन अभिषेक किया. इसके बाद मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की सवारी में सम्मिलित हुए और दशहरे मैदान पहुंचे.

ज्योतिरादित्य सिंधिया का शाही अंदाज, बेटे महाआर्यमन के साथ परंपरा का निर्वहन करते हुए शमी पूजन किया

करीब तीन शताब्दी पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए सिंधिया परिवार के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार शाम को शमी पूजन किया. सुबह अपनी कुलदेवी मांढरे वाली माता की पूजा अर्चना के बाद नियमानुसार शाम को धन धान्य के प्रतीक शमी के पौधे की पूजा की गई.

crime news murder गोली मारने के बाद कुल्हाड़ी से काट डाला, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के बैतुल में एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें करीब एक दर्जन लोगों ने गांव के ही आदमी की पैरों में गोली मारने के बाद कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. परिवारीजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने लंबी जांच के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Balaghat Encounter पुलिस-नक्सलियों में लांजी के जंगल में हुई मुठभेड़, एसपी ने की पुष्टि, सर्चिंग बढ़ाई गई

मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बालाघाट एसपी समीर सौरभ ने बताया कि पुलिस जवान बोदालझोला के जंगल में सर्चिंग कर रहे थे, इसी दौरान नक्सलियों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी. जिसपर जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की.

अच्छाई पर हुई बुराई की जीत, भोपाल में केरोसिन डालकर जलाया गया रावण का पुतला

देशभर में धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया गया, लेकिन मध्यप्रदेश के ज्यादातर जिलों में दशहरा के आनंद पर बारिश ने पानी फेर दिया. लिहाजा रावण दहन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते हर साल होने वाली भीड़ भी इस बार कम रही.

देश-विदेश की बड़ी खबरें

उत्तरी बंगाल में विसर्जन के दौरान अचानक आयी बाढ़, आठ की मौत

जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी ने बताया कि 'हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है. अभी तक 8 शव निकाले गए हैं, जबकि 50 लोगों को सुरक्षित निकाला है.

प्रतीक सिन्हा, जुबैर व हर्ष मंदर बने नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार

इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के लिए तीन भारतीयों को नामित किया गया है. इनमें ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा (Prateek Sinha) और मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) तथा भारतीय लेखक हर्ष मंदर (Harsh Mander) शामिल हैं.

दशहरा पर भी असली शिवसेना को लेकर जंग, उद्धव और शिंदे ने एक-दूसरे पर बोला हमला

महाराष्ट्र में असली शिवसेना (Shivsena) को लेकर द्वंद छिड़ा हुआ है और आज दशहरा के पर्व पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया गया. अपनी-अपनी रैली में इन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला.

हरियाणा में रावण दहन के दौरान हादसा: लोगों को ऊपर गिरा जलता हुआ पुतला, कई घायल

हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन (ravan dahan in yamunanagar) के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर जा गिरा (ravan effigy fell on people in yamunanagar). इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था. लिहाजा वक्त रहते ही लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

महिला सांसद ने ईरान में हिजाब विरोध के समर्थन में संसद में काटे अपने बाल

ईरान पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत (Mahsa Amini death) के बाद देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है. इस बीच ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए महिला सांसद अबीर अल-सहलानी ने यूरोपीय संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट लिए.

