आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों.

Aaj Ka Panchang 30 September: नवरात्रि का पांचवा दिन, माता स्कंदमाता की करें पूजा, जानें आज की शुभ चौघड़िया, मूल और शुभ अंक

Horoscope For 30 September: वृषभ राशि के जातकों के लिए खास है आज का दिन, 91% चमकेगा भाग्य

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं

Shardiya Navratri 2022: स्कंदमाता की इस विधि से करें पूजा, जान लें शुभ मुहूर्त, भोग, मंत्र और मां की आरती

मां दुर्गा के पांचवें रूप को स्कंदमाता कहा जाता है. स्कंदमाता का स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में होता है. माता का वाहन शेर है और गोद में कार्तिकेय को धारण करती हैं. इनके पूजन से संतान प्राप्ति होती, जो भी भक्त स्कंदमाता का विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो आइए जानते हैं स्कंदमाता की पूजन विधि और मंत्र.

Congress President Election: दिग्विजय सिंह आज भरेंगे नामांकन, पिता के समर्थन में दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह

कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह अपने पिता दिग्विजय सिंह को समर्थन देने दिल्ली पहुंचे हैं, दरअसल मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 30 सितंबर को दिल्ली में AICC अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. खास बात यह है कि अध्यक्ष पद की रेस में दिग्गी सबसे आगे हैं.

MP Nikay Chunav: 18 जिलों के 46 निकायों में हुए चुनाव की आज होगी मतगणना, मैदान में हैं 3,397 उम्मीदवार

मध्यप्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे आज को आएंगे. बता दें कि मंगलवार को 18 जिलों के 46 स्थानीय निकायों के लिए मतदान किया गया था. मतदान में कुल 8.42 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

Congress President Poll: तो क्या...निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे दिग्विजय सिंह, एक्सपर्ट ने निकाला 'संभवत:' का मतलब, दिग्गी का रास्ता साफ

नामांकन पत्र लेने के दौरान दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि संभवत: वे शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. जिसके बाद इस संभवत: पर सवाल उठ रहा है कि, क्या अभी तक दिग्विजय के नाम पर पार्टी आलाकमान ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है या दिग्विजय की 'संभवता' कुछ और ही इशारा कर रही है.

नवरात्रि में कन्याओं का पीरिड्यस का पाठ, भोपाल के सरकारी स्कूलों में नवरात्रि ऑफ अवेयरनेस

नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां हम कई तरह की खबरें सुन रहे हैं, कहीं माता के हजारों साल पुराने मंदिर, चमत्कार तो वहीं गरबा और पंडालों में आइडेंटिटी चेकिंग को लेकर बवाल भी रहा है. इन सब खबरों के बीच भोपाल के सरकारी स्कूलों में पीरियडस को लेकर छात्राओं को जागरूक किया जा रह है. सरकारी स्कूलों में नवरात्रि ऑफ अवेयरनेस चलाया जा रहा है.

देश-विदेश की बड़ी खबरें

जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में एनकाउंटर जारी

जम्मू कश्मीर में बारामूला के पट्टन इलाके मुठभेड़ हुई हो गयी है. पुलिस और सुरक्षा बल येदिपोरा इलाके में घेराबंदी कर अभियान चला रहा हैं.

अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन, पीएम ने कहा- खिलाड़ियों की जीत देश की छवि को बेहतर बनाती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन (National Games inauguration) किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमने इतिहास रच दिया है. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम देश के लिए सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है.

ओडिशा : भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस विधायक और पूर्व IAS को तीन साल की सजा

ओडिशा में एक कांग्रेस विधायक और एक पूर्व आईएएस को तीन साल की सजा सुनाई गई है (Cong MLA, ex-IAS officer get three years in jail in graft case). उन्हें गरीब ग्रामीणों के लिए लोन की आड़ में एक कंपनी को सरकारी धन जारी करने से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था.

विवाहित-अविवाहित दोनों को अबॉर्शन का हक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित. कोर्ट ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं. अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता.

सरकार ने कारों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव एक साल के लिए टाला

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 14 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि एक अक्टूबर, 2022 से विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य (6 airbags mandatory in cars) होगा. लेकिन अब इसे एक साल के लिए टाल दिया गया है.