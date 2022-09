आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

Aaj Ka Panchang 29 September: नवरात्रि का चौथा दिन, माता कुष्मांडा की करें पूजा, जानें आज की शुभ चौघड़िया, मूल और शुभ अंक

Horoscope For 29 September: कर्क राशि के जातकों के लिए गोल्डन है शुभ रंग, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

Shardiya Navratri 2022: नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की होती है पूजा, जानें कथा और विधि-विधान

आज नवरात्रि का चौथा दिन है. ये दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है. आज कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है. जानिए क्या है देवी की पूजा की पद्दति और परंपरा.

बुधनी में आज 26 औद्योगिक कलस्टर का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज

सीहोर जिले के बुधनी में गुरुवार को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. वे दो लाख दो हजार 429 युवाओं को स्व-रोजगार के लिए ऋण वितरण करेंगे और 26 औद्योगिक संरचनाओं (कलस्टर) का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे.

Kamalnath Latter to CM: कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को लिखा पत्र, 'तीन साल से रुकी भर्ती प्रक्रिया को फौरन शुरू करे सरकार'

पूर्व मुखमंत्री कमलनाथ ने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों की आवाज उठाते हुए सीएम शिवराज को पत्र लिखा है. पत्र मे उन्होने बेरोजगार युवाओं द्वारा किए जा रहे क्रमिक अनशन का जिक्र करते हुए सरकार के रवैये पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं की उचित एवं न्यायसंगत मांगों पर सरकार ने उनसे कोई संवाद नही किया और न ही कोई सरकारी प्रतिनिधि अब इस दिशा में पहल कर रहा है.

bad condition of cows विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी गाएं, जाने क्या चल रही गौवंश पर राजनीति

वैसे तो गौवंश पूरे देश का मुद्दा हैं. लेकिन मध्यप्रदेश में हाईवे पर बैठे गौवंश को लेकर राजनीति ज्यादा ही गर्माने लगी है. माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बन सकते हैं.

Satana Minor Girl: सतना में नाबालिग लड़की ने दिया नवजात शिशु को जन्म, दुष्कर्म के आरोप में पड़ोसी युवक गिरफ्तार

MP News: जिला चिकित्सालय में एक नाबालिग लड़की ने नवजात शिशु को जन्म दिया, शिशु को जन्म देने के बाद नाबालिक मां बन चुकी है. अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

जम्मू और कश्मीर : उधमपुर में आठ घंटे में दो धमाके, 2 घायल

बुधवार रात उधमपुर में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में विस्फोट होने से दो लोग घायल हो गए. उधमपुर के डीआईजी रियासी रेंज सुलेमान चौधरी ने कहा कि विस्फोट रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ.

ले. जनरल (रि.) अनिल चौहान होंगे देश के नए सीडीएस, बालाकोट स्ट्राइक में निभाई थी भूमिका

भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को देश के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की थीं.

Ban on PFI : सपा, राजद, वाम और AIMIM का खुला विरोध, भाजपा ने किया स्वागत, इत-उत में कांग्रेस

पीएफआई पर प्रतिबंध लगते ही राजनीति शुरू हो चुकी है. एआईएमआईएम, सपा, राजद और वाम पार्टियों ने खुलकर विरोध किया है. कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने विरोध किया है. भाजपा ने इसका स्वागत किया है.

बढ़ती गर्मी से सूखे की चपेट में आ सकता है भारत: रिसर्च

ब्रिटेन स्थित ईस्ट एंगलिया विश्वविद्यालय (यूईए) की हालिया रिसर्च में यह बात सामने आई है कि वैश्विक तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते दुनिया के कई देशों को सूखे (India may be more vulnerable to drought) की मार झेलनी पड़ेगी.

मोदी सरकार की त्योहारों पर सौगात, केंद्रीय कर्मचारियों का DA चार फीसदी बढ़ा

मोदी सरकार ने डीए में चार फीसदी की वृद्धि की है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा. वहीं, मुफ्त अनाज योजना का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है.

