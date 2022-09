आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

रूढ़ियों को लोग इसलिए मानते हैं, क्योंकि उनके सामने रूढ़ियों को तोड़ने वालों के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं.

Aaj Ka Panchang 23 September: प्रदोष व्रत आज, जानें आज की शुभ चौघड़िया, मूल और शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 23 September: नौकरी में न करें लापरवाही, नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Instagram Down in India: 20 मिनट के लिए Instagram हुआ डाउन, यूजर्स को करना पड़ा परेशानी का सामना

गुरुवार शाम सोशल मीडिया यूर्जस के लिए झटके वाली खबर सामने आई है. इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का तब सामना करना पड़ा जब साइट की सर्वर 20 मिनट के लिए डाउन हो गई थी.

MP Madarsa Survey: मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने की मदरसों के सर्वे की मांग, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर गिर सकती है गाज

मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रदेश चल रहे मदरसों के सर्वे की मांग की है. इससे पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने भी सर्वेक्षण की मांग की थी. मध्य प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है.

Congress President Election: कमलनाथ-दिग्विजय दौड़ में शामिल, जानें किन खूबियों के दम पर हो रही दावेदारी

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सांसद शशि थरूर के बाद अब मध्यप्रदेश से दो नेताओं के नाम पर भी चर्चा हो रही है. प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम सूची में है. इन दोनों ही नेताओं की अपनी अलग खूबी है.

Bhopal News: विद्युत यांत्रिकी विभाग का कर्मचारी 40000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

लोकायुक्त की टीम ने एक रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है. विद्युत यांत्रिकी विभाग के स्थापना प्रभारी जीके पिल्लई 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं. एमपी नगर के मिलन रेस्टोरेंट में रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथो पकड़ा. वहीं रिश्वत के पैसे निकलवाने लोकायुक्त ने अधिकारी की पैंट भी उतरवा दी.

Balaghat Accident:30 फिट गहरी खाई में गिरा ट्रक, जवानों ने रस्सी के सहारे खाई में उतरकर बचाई चालक की जान

MP News:बालाघाट के बैहर मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर 30 फिट गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में चालक 30 फिट गहरी खाई में ही ट्रक में फंसा रह गया, जिसे मौके से गुजर रहे पुलिस के जवानों ने रस्सी के सहारे खाई में उतरकर बाहर निकाला. ट्रक में केवल ड्राईवर ही सवार था जो हादसे में सही सलामत बच गया.

केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा आज से, जानिए क्या है मिनट 2 मिनट कार्यक्रम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं (Home Minister Amit Shahs visit to Seemanchal). अमित शाह मिशन 2024 का आगाज करने जा रहे हैं. पहले पूर्णिया में बड़ी रैली होगी, उसके बाद किशनगंज में गृह मंत्री कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

PM मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

PM नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे. गुजरात के एकता नगर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोलर स्केट पर यात्रा, देंगे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का संदेश

बीस लोगों की एक टीम कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर की यात्रा रोलर स्केट पर तय करेगी (Journey on roller skate from Kashmir to Kanyakumari). अभियान की शुरुआत 27 सितंबर को लालचौक से होगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला आज

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND v AUS) के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शुक्रवार (23 सितंबर) को नागपुर में खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी है.

देश के 11 राज्यों में NIA और ED की रेड, PFI से जुड़े 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े लिंक पर देशभर में छापेमारी की है. जांच एजेंसी ने पीएफआई और उससे जुड़े लोगों पर टेरर फंडिंग और कैम्प चलाने के मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.