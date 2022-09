आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार

देवताओं को पूजने वाले देवताओं के बीच जन्म लेंगे. पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं. भूत-प्रेतों को पूजने वाले, उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो परमात्मा की पूजा करते हैं वे परमात्मा के साथ निवास करते हैं. यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ परमात्मा को पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं.

Aaj Ka Panchang 15 September: गुरुवार अश्विन कृष्ण पक्ष सूर्योदय पंचमी तिथि प्रातः 11:00 बजे तक उसके उपरांत षष्ठी तिथि

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं

CM Shivraj in Gwalior: विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर अंचल को करोड़ो की सौगात, एलिवेटेड रोड और अंतराज्यीय बस अड्डे का होगा भूमि पूजन

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बृस्पतिवार को ग्वालियर पहुंचेंगे और चंबल अंचल को करोड़ों की सौगात देंगे. सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे. माना जा रहा है कि यह बीजेपी की अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी है.

Bhopal government debt कर्ज में डूबी सरकार 133 सम्पत्तियां बेचेगी, इसमें कई बस डिपो शामिल

मोदी सरकार की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी घाटे और कर्ज में डूबी सम्पत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है. सवा सौ से अधिक कर्ज में डूबी प्रॉपर्टी में से सरकार ने 38 के लिए एलओआई जारी कर दिया है. इन सरकारी सम्पत्तियों में कई बस डिपो भी शामिल हैं.

एमपी विधानसभा में पोषण आहार पर भारी हंगामा, कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित

कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सीधे मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर जताई आपत्ति. कांग्रेस ने कहा मुख्यमंत्री के वक्तव्य के पहले कांग्रेस की बात भी सदन में आनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबसे पहले विपक्ष की बात सदन में आनी चाहिए सरकार आखिर इतनी भयभीत क्यों है.

MP Shivpuri Rain कुछ घंटे की बारिश में निचली बस्तियों में भारी जलभराव, कलेक्टर ने गुरुवार को विद्यालयों में अवकाश घोषित किया

शिवपुरी में दो दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते बुधवार की देर शाम शहर में नाले उफान पर आ गए. पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई कालोनियों में पानी भर गया. जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा. अति वर्षा के कारण शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह द्वारा गुरुवार के लिए सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.

Singrauli Nutritional diet: मासूमों के पौष्टिक आहार की चोरी, छापे में 12 बोरी पोषण आहार जब्त, जांच में जुटी पुलिस

मध्यप्रदेश में खाद के साथ साथ बच्चों के पौष्टिक आहार की कालाबाजारी और चोरी थमने का नाम नहीं ले रही. ताजा मामला सिंगरौली से प्रकाश में आया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते छापेमारी में 12 बोरी पोषण आहार जब्त कर लिया गया है. दुकान संचालक को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस गहन छानबीन कर रही है.

देश-विदेश की बड़ी खबरें

पितृ पक्ष का छठा दिन: 16 पिंडवेदियों पर तर्पण करने का महत्व, पितरों को अक्षय लोक की होती है प्राप्ति

पितृ पक्ष 2022 (Pitru Paksha 2022) का आज छठा दिन है. गयाजी में आज 16 पिंडवेदियों पर तर्पण करने का महत्व है, जिसकी शुरुआत विष्णुपद मंदिर स्थित पद रूपी तीर्थों में श्राद्ध करके करते हैं. पढ़ें आज के दिन पिंडदान करने का महत्व.

ED की मुंबई में बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी बरामद

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मुंबई में कंपनी मेसर्स रक्षा बुलियन और मेसर्स क्लासिक मार्बल्स के 4 ठिकानों पर छापेमारी की. जांच एजेंसी को छापे में 91 किलो सोना और 340 किलो चांदी मिली है.

भारत ने तैयार किया चीन का 'काउंटर' प्लान, 'घोस्ट विलेज' होंगे आबाद

चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की 1125 किमी की सीमा लगती है. चीन अपने इलाके में लगातार आबादी को बसा रहा है. वहां ढांचागत विकास भी कर रहा है. भारत भी अब इस काम में पीछे नहीं रहना चाहता है. भारत ने वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के तहत सीमा से सटे गांवों में आबादी को बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं देनी शुरू कर दी है.

राजस्थानः लंपी संक्रमण का इलाज कराएगी कमेटी, प्रदेश में 54 हजार से अधिक गोवंश की मौत

राजस्थान में गोवंश में लंपी संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने कमेटी गठित की (Committee for prevention of lumpy in Rajasthan) है. कमेटी का मुख्य कार्य बीमार पशुओं का समय पर इलाज कराना होगा. राजस्थान में लंपी के कारण अब तक 54305 गोवंश की मौत हो चुकी है. जबकि अब भी 12 लाख 12 हज़ार 231 गाय संक्रमित है लगता नहीं हैं.

गोवा में कांग्रेस के आठ विधायक भाजपा में शामिल, सीएम सावंत ने ली चुटकी

गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के आठ विधायक बीजेपी में शामिल (Goa Congress MLAs Join BJP) हो गए हैं. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तानवड़े की मौजूदगी में इन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा.

