Rewa Teachers Third Degree: रीवा में टीचर की क्रूरता! 8वीं के छात्र को लात घूसों से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा से छात्र की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पेड़ के नीचे शिक्षक, छात्र को लात घूसों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं स्कूल के अन्य छात्र समीप ही खड़े हैं. यह वीडियो रीवा जिले के गुढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत खजुहा हायर सेकेंडरी विद्यालय का बताया जा रहा है. पीड़ित छात्र कक्षा 8 अध्ययनरत है. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरु कर दी है.

Damoh EOW Raid: समाजसेवी लाल बंधुओं पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर, 74 लाख रुपए के आर्थिक अपराध का आरोप

नगर के प्रख्यात समाजसेवी लाल बंधुओं पर ईओडब्ल्यू ने आर्थिक अपराध के एक मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसपर लाल बंधुओं ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. इन पर 74 लाख रुपए के आर्थिक अपराध का आरोप लगा है.

ASI की नई खोज : बांधवगढ़ में मिले 26 प्राचीन मंदिरों के अवशेष

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने साल 1938 के बाद बांधवगढ़ से पहली बार अपनी खोज में 26 प्राचीन मंदिरों के अवशेष, 26 गुफाएं, 2 मठ, 2 स्तूप, 24 अभिलेख, 46 प्रतिमाएं, 20 बिखरे हुए अवशेष खोज निकाले हैं.

Cheetah in Kuno Palpur Park: देखें किस हाल में हैं चीते, भारतीय आबोहवा में मस्ती के साथ कैसे कर रहे अठखेलियां

कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाकर बसाए गए चीतों को 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ऐसे में नए घर-नए माहौल में वे घुलते मिलते जा रहे हैं. विशेषज्ञों की मानें तो अब इन चीतों की नजर क्वारंटाइन बाड़े से शिकार करने के लिए जंगल में अठखेलियां कर रहे चीतलों पर दौड़ रही है. अभी इन चीतों को ताजा मांस ही परोसा जा रहा है. खुद शिकार करने के लिए अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा.

Ujjain Lokayukta Action: 5 हजार की रिश्वत लेते हुए ASI प्रकाश राजोरिया गिरफ्तार, चालान और राजानामा करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

देवास के निलंबित ASI प्रकाश राजोरिया 5000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं. आवेदक अनिल फुलेरिया ने उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत की थी कि उस पर दर्ज प्रकरण में चालान पेश करने और राजानामा के एवज में ASI प्रकाश राजोरिया रिश्वत की मांग कर रहा था.

Thursday Jyotish Guru Rashifal: जानिए आज का लकी राशिफल, मेष, वृष और तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा समय

ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के मुताबिक 29 सितंबर मतलब आज मेष, वृष और तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास दिन है.

Sharadiya Navratri 2022: कचहरी माता के मंदिर में लगती है कानूनी विवादों की अर्जी, सत्य-असत्य का होता है फैसला

नवरात्रि के पावन पर्व में हर जगह मां की अराधना और भक्ति की जा रही है, जगह-जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है. वहीं कई स्थानों पर मां का ऐसा मंदिर है जिसकी अपनी विशेषता है. सागर के जैसीनगर विकासखंड के करैया गांव में अंजनी माता का एक ऐसा मंदिर है, जहां अंजनी मां अपने पुत्र हनुमान के साथ विराजी हैं. जिनकी पूजा लोग कचहरी माता के रूप में करते हैं.

Today Gold Silver rates in MP: 60 हजारी हुई चांदी, सोने के दाम में आई तेजी, जानें आज के ताजा भाव

एमपी में आज गुरुवार को चांदी के दामों में गिरवाट आई है. वहीं सोने के दाम बढ़ गए हैं. जहां चांदी की कीमत 60,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं आज 24 कैरेट प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 48,800 रुपये है.

Shardiya Navratri 2022: नवरात्रि का चौथा दिन, मां कुष्मांडा की आराधना से मिलेगा मोक्ष का आशीर्वाद

देवी की आराधना (worship of goddess) करने से समस्त कष्टों से मुक्ति (freedom from all suffering) मिलती है. मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. कहा जाता है कि जब दुनिया नहीं थी तब हर ओर अंधेरा व्याप्त था, तब देवी ने ही अपनी मंद-मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी. आज नवरात्रि का चौथा दिन है. ये दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है. आज कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है. जानिए क्या है देवी की पूजा की पद्दति और परंपरा.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम कंट्रोल में, एक क्लिक में जानिये अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज गुरुवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.