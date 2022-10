भोपाल। मध्यप्रदेश मानवाअधिकार आयोग ने प्रदेश के सतना जिले में एक मामले में जांच के बाद पुलिस को पत्र सौंपा है. मिली जानकारी के अनुसार एक महिला की शिकायत पर व्यक्ति को जेल भेजा गया था. आरोपी जब जमानत पर छूटा तो उसके बाद उसने गांव पहुंच कर महिला को अर्द्धनग्न कर पूरे गांव घुमाया था. इसी की जांच के लिए मानवाअधिकार के सदस्य गांव आए थे. मप्र मानवाअधिकार आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक, सतना से जांच कराकर तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है. (mp human rights commission) (mp bhopal know what are the cases)

जाने क्या है पूरा घटनाक्रमः मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा सतना में बीते गुरुवार को महिला के घर में चोरी हुई थी. महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जमानत पर रिहा होने के बाद शनिवार को गांव पहुंचते ही आरोपी अपने साथियों के साथ महिला के घर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसे अर्द्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान किसी ने महिला की मदद नहीं की. हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को छुड़ाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले में सतना पुलिस अधीक्षक को 3 सप्ताह के अंदर तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश मध्यप्रदेश मानव अधिकार द्वारा दिए गए हैं.(commission strict regarding increasing incidents)

चार अन्य मामलों में भी जवाब मांगाः इसके अलावा चार अन्य मामलों में भी संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

1-सिंगरौली में जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर सिंगरौली में एक प्रसूता महिला की मौत के मामला.

2-रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज नगर परिषद सीमाक्षेत्र के दशहरा मैदान के पीछे टेलीफोन एक्सचेंज के पास नगर का पूरा कचरा डालने के मामले में.

3-सीहोर जिले के एक दलित किसान परशुराम अहिरवार द्वारा जिला प्रशासन सीहोर पर उसे मुआवजा नहीं देकर उसे आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप में.

4-जिला पंचायत कार्यालय दमोह में कर्मचारियों को बीते चार माह से वेतन नहीं मिलने का मामला शामिल है. (commission also sought reply in four other cases) (mp human rights commission)