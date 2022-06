भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body elections) में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) की एंट्री पर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि ओवैसी तो बहाना है...जनता ने ठाना है...कांग्रेस को घर बिठाना है. मैंने तो यूपी चुनाव में ही कह दिया था कि 'सपा साफ में बसपा माफ है'. हम तो तब भी जीत कर आए थे और अब भी जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का समर्थित कार्यकर्ता हूं. जहां तक बात आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की है तो वह अभी पिक्चर में (AAP in mp election) ही नहीं. हो सकता है कि अब वो अपनी उपस्थिति के लिये संघर्ष करेंगे. पंजाब में आप (AAP government Punjab) की सरकार है वहां की दुर्गति आज सभी देख रहे हैं.

नरोत्तम मिश्रा का बयान

ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेटियां घर लौटी : मध्यप्रदेश में चल रहे ऑपरेशन मुस्कान (Operation muskaan in MP) को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान बहुत बड़े स्तर पर तीन साल से चला रहे हैं. पहली बार में 2444 बेटियां घर वापस आईं हैं. दूसरे बार जून जुलाई में 1998 बेटियां घर लौटी. अभी वर्तमान में ऑपरेशन मुस्कान में 1698 बालिकाएं अभी तक वापस आ गई हैं. उन्होंने कहा 5.9 फीसदी मामलों में ही ऐसा होता है कि बच्चों को कोई ले जाता है. बाकि मामलों में बच्चियां घर वालों से नाराज होकर चली जाती हैं. हम लगातार यह ऑपरेशन चलाएंगे.

24 घंटे में 79 कोरोना केस: मध्यप्रदेश के कोरोना मामलों पर जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 79 नए मामले सामने आए हैं. जिनमें 57 होग ठीक हुए हैं. एक्टिव केस की संख्या 305 बची है. पूरे प्रदेश में 5319 सैम्पल लिये गए हैं और संक्रमण दर केवल 1.49 फीसदी है.

एमपी में शांति का वातावरण कायम: जुमे की नमाज के बाद हुए देश मे हंगामे पर गृह मंत्री ने पुलिस को धन्यवाद दिया. कहा कि हम हमेशा अलर्ट पर रहते हैं, हमारी पुलिस के चलते एमपी में शांति का वातावरण चल रहा है. शांति भंग करने वालों पर पुलिस नजर रखे है. गृहमंत्री ने आगे बताया कि छिंदवाड़ा में कोई घटना नहीं हुई थी. केवल बेरिकेट्स क्रॉस करने की कोशिश की थी. पर इसके लिए छिंदवाड़ा ही क्यों चुना गया इसका शोध किया जा रहा है. मध्यप्रदेश शांति का टापू है, अपराधी कोई भी हो बक्शा नहीं जाएगा. कमिश्नर प्रणाली को सवाल पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली सिस्टम काफी अच्छा काम कर रहा है. परिणाम भी देखने को मिले हैं. इंदौर और भोपाल में गंभीर अपराधों में 40 फीसदी तक कमी आई है.

AAP contest MP Urban Elections: दिलचस्प हुए नगरीय निकाय चुनाव-3C फॉर्मूले पर खरा उतरने वालों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी

कांग्रेस में सिर्फ दो लोग बांट रहे टिकट: वहीं कांग्रेस के टिकट वितरण (Congress ticket in panchayat election) पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखो उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जवाब मिलेगा. दिग्विजय सिंह ने लिखा है, कमलनाथ और मैंने (Digvijay Singh and Kamal Nath) मिलकर टिकट दिए हैं. पर बीजेपी में ऐसा नहीं है. बीजेपी में संगठन है, सर्वसम्मति से बीजेपी में कार्यकर्ताओं को टिकट (BJP ticket in panchayat election) दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ दो लोग ही टिकट बांट रहे हैं.

(AAP in MP Urban body elections) (Narottam mishra reaction on aimim chief) (AIMIM in MP Urban body elections)