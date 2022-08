भोपाल। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है. जिलों में नदियां उफान पर हैं. बाढ़ में कई लोग फंसे हुए हैं. कई बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू बोट में बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसको लेकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद हवाई सर्वे किया. इधर भोपाल और आसपास हो रही बारिश के चलते राजधानी में बहुत तेजी से पानी बढ़ गया है. नर्मदापुरम में दर्जनों गांव के खेत बारिश पानी में डूब गए हैं. जिसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं. MP Heavy Rain, Submerged field houses and roads, MP People stuck in flood,

बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू जारी

ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू

ट्रैक्टर से लोगों का रेस्क्यू: भोपाल के बड़े तालाब की सहायक नदी कोलांस का जलस्तर लगातार बढ़ गया है. ग्राम श्यामपुर में फंसे परिवार को थाना सुखी सेवनिया के पुलिस कर्मचारियों ने कंधे पर उठाकर ट्रैक्टर के द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. Heavy Rain in Bhopal

खेतों में भरा पानी

बारिश से नदियां उफान पर

नर्मदापुरम में खेत पानी में डूबे, फसलें बर्बाद: नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गई थीं. हालांकि बारिश थम गई लेकिन माखननगर के दर्जनों गांव के खेत बारिश पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. हजारों एकड़ धान की फसल नर्मदा के बैक वाटर की वजह से डूब गई है. माखन नगर के भटवाड़ी और नसीराबाद का रास्ता अभी भी बंद है. यहां की धान की फसल में पानी भर गया है. जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं हैं. Narmadapuram Fields submerged in Rain

Heavy Rain in MP आफत की बारिश में देवदूत बनकर आई वायुसेना सेना, 31 लोगों को किया एयरलिफ्ट

शाजापुर में छोटा तालाब लीकेज: शाजापुर में लगातार बारिश के चलते जिला मुख्यालय के समीप ग्राम खेड़ा बमोरी में स्थित छोटा तालाब लीकेज हो गया. पानी के तेज बहाव की जानकारी ग्रामीणों को जैसे ही लगी, वहां जाकर पानी को रोकने का प्रयास किया. उसके बाद प्रशासन को सूचना दी. सूचना पर जल संसाधन विभाग की टीम वहां पहुंची और तालाब की मरम्मत का काम शुरू किया. तालाब में जहां से पानी निकल रहा, वहां मिट्टी डालकर पानी को रोका जा रहा है.

शाजापुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू

शाजापुर में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू: शाजापुर में रविवार से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिसके चलते अब निचली बस्तियों तक पानी पहुंच चुका है और वहां के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, राजस्व और नगरपालिका की टीमों ने SDRF के साथ मिलकर निचली बस्तियों में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और महुपुरा स्थित कम्युनिटी हॉल में रुकवाने की व्यवस्था की.

MP Heavy Rain, Submerged field houses and roads, MP People stuck in flood, Rescue continues in MP