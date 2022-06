भोपाल। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. बड़े शहरों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई जगह कोरोना (Corona cases) के पॉजिटिव केस मिलने शुरू हो गए हैं. चूंकि मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव हैं, ऐसे में चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को कोरोना का ज्यादा खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर (frontline worker) मानते हुए वैक्सीन लगाई जाएगी. जिनका पहला और दूसरा डोज छूटा है उन्हें भी यह डोज लगाया जाएगा. जिनके दोनों डोज लगे हैं उन्हे प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

पांच लाख कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी (Health Minister Prabhu Ram Choudhary) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रिकॉशन डोज पर चर्चा की. वैक्सीनेशन को लेकर प्रभु राम चौधरी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव है. जिसे ध्यान में रखते हुए चुनावी ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को निशुल्क वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा. चुनावों में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है. डोज की तारीखों को लेकर स्वास्थ्य विभाग रूपरेखा बना रहा है.

एमपी में कोरोना के मामले: स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 62 नए कोरोना मामलों का पता चलने के बाद कोविड ​​​​-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,43,178 हो गई, लेकिन सांस की बीमारी के कारण कोई ताजा मौत दर्ज नहीं की गई. COVID-19 की मौत का आंकड़ा 10,738 पर बना है. मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट या प्रति 100 परीक्षणों में पाए गए मामले 0.9 प्रतिशत है. कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 27 बढ़कर 10,32,076 हो गई है, जिससे राज्य में 364 सक्रिय मामले हैं. इस बीच, एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में अब तक 11,96,33,114 COVID-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है, जिसमें सोमवार को 52,781 शामिल हैं.

