भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात पार्षद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया. सूची आने के बाद टिकट न मिलने से नाराज कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सुरेश पचौरी, महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल, पूर्व महापौर सुनील सूद मुर्दाबाद के नारे लगाए. इसके अलावा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की भी बात लिखी है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

टिकट वितरण को लेकर विरोध: भोपाल में वार्ड 41 में कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बाग फरहत अफजा, दिलकुशा बाग, सोनिया गांधी कॉलोनी, कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, नजूल कॉलोनी, ओकाफ कालोनी मोरारजी नगर कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस के दिग्गज नेतओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए. कांग्रेस के पुराने चेहरे अहमद अकबर ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की.

कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी

Bhopal Municipal Corporation Election: बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, नहीं हुआ कमलनाथ के नियम का पालन

बर्षों सेवा करने के बावजूद नहीं मिला टिकट: वार्ड 43 के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता संजय वर्मा ने भी टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि "21 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है. इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं." टिकट वितरण को लेकर भोपाल में कांग्रेस पार्टी में काफी असंतोष है और आगामी चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा.

कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी

(MP Urban Body Election 2022) (MP Councilor Election) (Workers disapponted with Congress) (workers Angry due to not getting councilors ticket)