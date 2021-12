भोपाल। देश-दुनिया में कोरोना के नए म्यूटेंट वेरिएंट (Omicron variant in MP) के खतरनाक होने की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना केस (Corona Cases In MP) बढ़ते जा रहे हैं. पिछले कई दिनों से एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा गया. 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 18 नए कोरोना संक्रमित (18 corona positive cases in 24 hours in MP) सामने आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल से 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं इंदौर में 6, जबलपुर में 2 और ग्वालियर में 2 संक्रमित मिले हैं. फिलहाल प्रदेश में 142 एक्टिव केस हैं.

एमपी कोरोना हेल्थ बुलेटिन 2021 के मुताबिक भोपाल-इंदौर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ है. यहां हर दिन कोरोना पॉजिटिव मिलनेवालों की संख्या बढ़ रही है. वहीं जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, दमोह, शहडोल, बैतूल, होशंगाबाद, श्योपुर और बड़वानी में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं. अब स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री की जांच करा रहा है, ताकि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों लोगों की भी जांच कराई जा सके.

24 घंटे में 10 लोग हुए स्वस्थ

मध्य प्रदेश में अब तक कुल सैंपलों की संख्या 220,94,282 है. अब तक कुल 7,93,232 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं. जिनमें से 7,82,562 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10,528 की मौत भी हुई है. प्रदेश का पॉजीटिविटी रेट 0.03 प्रतिशत है. वहीं बात करें पिछले 24 घंटे की तो कुल 10 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं.

जबलपुर कमिश्नर बी.चंद्रशेखर कोरोना संक्रमित, घर पर ही हुए क्वॉरेंटाइन

24 घंटे में 6,50,581 लोगों को वैक्सीन लगी

शनिवार को 6,50,581 लोगों को वैक्सीन लगाई गई. अब तक प्रदेश में कुल 898,94,918 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है.

(MP corona Health Bulletin 2021)