भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर घातक होती जा रही है. बीते 24 घंटे में राज्य में 7,154 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें से 117 पुलिसकर्मी हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,450 पर पहुंच गई है. 988 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 239 कोरोना मरीजों का कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है. भोपाल संभागायुक्त गुलशन बामरा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 9.76% तक पहुंच गया है,रिकवरी रेट 93.91 % है. राघोगढ़ के विधायक और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गये हैं.

इंदौर में सबसे ज्यादा 2,106 मरीज मिले

बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक इंदौर में सबसे ज्यादा 2,106 मरीज मिले, जबकि भोपाल में 1,339 संक्रमित मिले हैं. जबलपुर में 453 केस सामने आये और एक संक्रमित का मौत हो गई. इसके अलावा रीवा में भी एक मौत मौत दर्ज की गई है. वहीं सागर में 307 संक्रमित मिले हैं.

छिंदवाड़ा का सिम्स बना हॉटस्पॉट, 23 छात्र संक्रमित

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (CIMS) यानी सिम्स कोरोना की तीसरी लहर में हॉटस्पॉट बन गया है सोमवार को आई कोरोना रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज के 14 स्टूडेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके चलते प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं. सीएमएचओ डॉ. जी. सी. चौरसिया ने बताया है कि सोमवार को छिंदवाड़ा जिले में 47 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिनमें से मेडिकल कॉलेज के 14 छात्रों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं.

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज

सिम्स के डीन डॉ. गिरीश बी रामटेके ने बताया है कि अब तक मेडिकल कॉलेज में कुल 23 स्टूडेंट संक्रमित हो चुके हैं सभी स्टूडेंट को को हलका फीवर है जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी को जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है . (Chhindwara CIMS became corona hot spot)

ग्वालियर के सिंधिया फोर्ट स्कूल में 28 कर्मचारी संक्रमित

ग्वालियर के सिंधिया स्कूल फोर्ट में लगातार तीसरे दिन कोरोना विस्फोट हुआ है. यहां 24 घंटे में 28 और कर्मचारी संक्रमित मिले हैं. इससे एक दिन पहले 49, दो दिन पहले 11 संक्रमित मिल चुके हैं. जय विलास म्यूजियम के भी 24 वर्कर संक्रमित हैं. ग्वालियर में 524 कोविड संक्रमित मिले हैं.

MP Corona Update: 24 घंटे में 6,970 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हजार के करीब, खंडवा सांसद भी संक्रमित

प्रदेश में 655 पुलिसकर्मी संक्रमित

इंदौर में सोमवार तक पुलिस विभाग में 44 लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से एक अस्पताल में भर्ती है. संक्रमितों में दो एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास, जयवीर सिंह, एसीपी जयंत राठौर, टीआई डीबीएस नागर, संतोष दूधी और सविता चौधरी शामिल भी हैं. प्रदेश में कुल 655 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं.

