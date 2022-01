भोपाल। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इंदौर में 1,343 नए मरीज मिले हैं. जबलपुर में 349 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि ग्वालियर में 570 और सागर में 263 नए मरीज मिले हैं. राजधानी भोपाल में 986 नए मरीज मिले हैं जिसमें 73 बच्चे भी शामिल हैं.

प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 25,523

पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5,315 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 25,523 हो गई है. इनमें से 819 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 176 का इलाज कोविड केयर सेंटर में चल रहा है. मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी अब 6.67% हो गई है.

New Corona Restrictions in MP: मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, राजनीतिक रैलियों और मेले भी प्रतिबंधित

आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में कोरोना विस्फोट, मिले 85 संक्रमित

शहडोल जिले में कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है, जिले में 14 जनवरी को जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें शाम 6:00 बजे तक जिले में 1,212 सैंपल कोरोना की जांच के लिए गए, तो वहीं 1,145 लोगों की कोरोना की जांच रिपोर्ट भी आई. इसमें से 85 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए, इतना ही नहीं 17 लोग कोरोना से जंग जीतने में भी कामयाब रहे, जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 341 हो गई है.

शहडोल में कोराना की रिपोर्ट

1 से 13 फरवरी के बीच पीक पर रहेगा कोरोना

मध्यप्रदेश में तीसरी लहर अपने पीर पर आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी बाहुल्य जिलों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है एक्सपर्ट का अनुमान है कि 1 से 13 फरवरी के बीच कोविड अपने पीक पर रहेगा. कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट की रफ्तार अल्फा और डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले काफी तेज है. ये वैरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमण फैला रहा है.

शिव'राज' के 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव, विश्वास सारंग, तुलसी राम सिलावट और कमल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी

15 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसमें निजी और सरकरी सभी स्कूल शामिल हैं. सीएम ने कहा कि सभी प्रकार की खेल गतिविधियां बिना दर्शकों के की जा सकेंगी. प्री-बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से किया जाना प्रस्तावित था उन परीक्षाओं को टेक होम एग्जाम के रूप में आयोजित किया जाए.

राजनीतक रैलियों और मेलों पर प्रतिबंध

प्रदेश में सभी प्रकार के मेले चाहे वाणिज्यिक हों या धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी जुलूस और रैली की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक सभाओं पर भी प्रतिबंधित रहेगा. बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन अभी प्रतिबंधित रहेंगे.

(Corona Cases In MP) (MP corona update) (Tribal districts of MP in grip of corona )