भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी डेढ़ साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. 2018 में एकजुट होकर लड़ी कांग्रेस फिर अपने पुराने मंत्र के तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई है. इसी कड़ी में अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश में जुट गए हैं. इसके लिए कमलनाथ ने 20 अप्रैल यानी आज प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को डिनर पर बुलाया है. डिनर पार्टी में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा को भी बुलाया गया है. इसके अलावा दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी भी इसमें शामिल होंगे. प्रदेश कांग्रेस की समन्वय समिति और वचन पत्र समिति के सभी सदस्य इस डिनर पार्टी में मौजूद रहेंगे. (MP Congress Mission 2023)

मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे कमलनाथ: कमलनाथ मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं. इसके तहत कमलनाथ ने समन्वय समिति और वचन पत्र समिति का गठन पहले ही कर दिया है. इसी तरह पिछले दिनों हुई बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कमलनाथ पर मुहर लगा दी गई है. अब कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर तक समन्वय स्थापित करने की कोशिश में कमलनाथ जुट गए हैं, ताकि चुनाव के समय नेताओं के बीच समन्वय की चिंता से न जूझना पड़े. इसी को लेकर कमलनाथ ने 20 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया है. (Congress trying to coordinate among workers)

अरुण यादव और अजय सिंह की नाराजगी दूर: पिछले लोकसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे अरुण यादव और अजय सिंह की नाराजगी काफी हद तक दूर की जा चुकी है. दोनों ही नेताओं की पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ मुलाकात हुई. इसके बाद कमलनाथ से भी बात हुई. कमलनाथ से चर्चा के बाद दोनों नेताओं के गिले-शिकवे दूर हो चुके हैं. दोनों ही नेता पार्टी गतिविधियों में जोर-शोर से जुट गए हैं. अब निचले स्तर तक पार्टी को एक जुट करने में सभी जुट गए हैं. (Kamal Nath preparation for Mission 2023)(Kamal Nath Dinner program to resolve internal conflicts)

ये भी पढ़ें:

Adivasi Sammelan 2023: भाजपा का मिशन 2023, आदिवासियों को लुभाने की कोशिश

बुजुर्ग वोट बैंक पर नजर: आज से तीर्थ दर्शन योजना का फिर आगाज़, पहली ट्रेन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए हो रही है रवाना

मिशन 2023 की चिंता में डूबी शिवराज सरकार का पचमढ़ी में चिंतन शिविर, क्या- क्या मंत्र तैयार करेंगे मंत्री, पढ़ें पूरा विश्लेषण

शिवराज सिंह सरकार की महिलाओं और बुजुर्गों के वोट बैंक पर नजर, एमपी में शुरू हो रही है कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना

मध्यप्रदेश की सरकारी स्कीम्स से 'गायब' होंगे दीनदयाल, शिवराज की होगी एंट्री