भोपाल। देश के राष्ट्रपति चुनाव (President Election) के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को उम्मीदवार बनाया गया है. वह आज शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले समर्थक बने हैं. सीएम शिवराज दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पहुंचे और नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में दस्तखत किए. शिवराज सिंह आज सुबह संसद भवन पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में भी शामिल होंगे.

जनजातीय और कमजोर वर्ग की आवास बनेंगी द्रौपदी मुर्मू: नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि-" मुझे विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू न केवल जनजातीय और कमजोर वर्ग की सशक्त आवाज सिद्ध होंगी, बल्कि राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति को नई गति भी प्राप्त होगी." बता दें कि 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फेंस कर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया था. द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं. वह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं. उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था.

शिवराज सिंह ने राष्ट्रपति के नामांकन पत्र पर दस्तखत किये

