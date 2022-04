भोपाल। भाजपा मुख्यालय पर कुछ दिनों में बुलडोजर चलने वाला है. करीब डेढ एकड़ में फैले बीजेपी मुख्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक भवन बनेगा, जो कि मल्टी लेवल का होगा. इस पर वीवीआईपी सीधे ही स्टेट हैंगर के बजाए मुख्यालय की छत पर लैंड हो सकेंगें. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संगठन ने नई बिल्डिंग का प्रस्ताव बताया, तो उन्होंने मल्टीलेवल बिल्डिंग को हरी झंडी दे दी है. संगठन ने 2023 का चुनावी प्रबंधन नए भवन से ही करने का फैसला लिया है.

भाजपा के लिए लकी रहा है बीजेपी मुख्यालय: केंद्रीय गृह मंत्री शाह की भोपाल यात्रा के दौरान सत्ता-संगठन के नेताओं ने कार्यालय भवन के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की. शाह ने सर्व सुविधायुक्त शानदार कार्यालय बनाने की सलाह दी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि अमित शाह से जब नए प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को आलीशान बनाया जाए जिसमें तमाम हाईटेक सुविधाएं होनी चाहिए. कार्यालय की मौजूदा बिल्डिंग करीब 3 दशक पुरानी है, लेकिन बहुत मजबूत है. भविष्य की जरूरतों के लिहाज से उसमें स्थान की कमी पड़ रही है. इसके अलावा पार्किंग की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. बड़ी बैठकों के दौरान भवन के बाहर जाम की स्थिति बन जाती है.

भोपाल: बीजेपी का पुराना मुख्यालय

विशेष खूबियों के साथ बनेगा नायाब भवन: भाजपा के दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जो नए कार्यालय भवन बने हैं उन सभी की खूबियों को अपनाते हुए भोपाल के भवन में कुछ नए फीचर भी जोड़े जाएंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भवन बनाने का ठेका दिया जा रहा है, निर्माण कार्य पूरी रफ्तार से 24 घंटे चलेगा जिससे तयशुदा समय में भवन बनकर तैयार हो जाए. भाजपा की योजना है कि चुनाव की घोषणा के पहले ही धूमधाम से नए भवन में गृह प्रवेश कर लिया जाए.

कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सॉइल सैंपल लिए: बहुमंजिला भवन बनाने के लिए हाल ही में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिट्टी परीक्षण के लिए मशीनों से गहराई तक गड्ढे कर नमूने ले लिए हैं. अब कुछ ही दिनों में वर्तमान भवन को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर चलने लगेंगे. मौजूदा भवन के कमर्शियल स्पेस में जो किराएदार हैं उन्हें दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. भाजपा ने उनसे किराया लेना भी बंद कर दिया है.

बीजेपी ने दो से तीन भवन किराए पर देखे हैं: संगठन के नेताओं ने अगले एक से सवा साल कार्यालय की व्यवस्थाएं संचालित करने के लिए दो-तीन भवन देखे हैं, जहां कार्यालय शिफ्ट किया जाएगा. एक-दो निजी भवन भी हैं जिनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं. दीनदयाल परिसर के सामने आरटीओ दफ्तर भी खाली होने वाला है, शुरुआती तौर पर यह भी प्रस्ताव आया था. पार्टी ने अभी काम चलाऊ व्यवस्था के लिए किसी भवन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है.

अंतिम दौर में चल रहा डिज़ाइन का काम : 10 मंजिला बनने वाले भवन के वास्तु और डिजाइन का काम अंतिम दौर में है. एक फ्लोर पर अध्यक्ष का विशेष कक्ष, वेटिंग एरिया के साथ बड़ा सा मीटिंग हॉल और आईटी-सोशल मीडिया के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाएं भी जुटाई जाएंगीं. कंस्ट्रक्शन एरिया करीब 4-5 लाख वर्ग फिट रहेगा. भवन के बेसमेंट में 500 से अधिक वाहनों की पार्किंग के लिए जगह बनेगी. इससे यातायात संबंधी समस्या नहीं होगी. नए भवन की छत पर हेलीपैड बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है.(MP BJP to construct high tech building )(BJP Totka for 2023 assembly polls) (BJP Mission 2023) (BJP Myth for 2023 elections)

