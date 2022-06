भोपाल। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ठाकरे को एक देवी से टक्कर लेना भारी पड़ गया. देवियों से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पराजय ही मिलती है. दैवीय शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता. हनुमान जी विश्व की सभी महिलाओं के बड़े भाई हैं. वह महिलाओं के सम्मान के रक्षक हैं और हनुमान चालीसा के पाठ ने अंत में लंका में आग लगा ही दी.

पहले से पता था नहीं टिकेगी अघाड़ी सरकार: उमा ने कहा कि उनकी नवनीत राणा से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं जानती हूं कि नवनीत एक मजबूत शक्तिशाली आदर्श भारतीय महिला हैं. उन्होंने हनुमान चालीसा के कारण हुई गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी यातनाएं झेली हैं. सिलसिलेवार ट्वीट में भाजपा नेता ने कहा है कि, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार चल नहीं सकती थी. पहले दिन से ही यह बात निश्चित थी कि यह सरकार नहीं टिकेगी. क्योंकि पार्टी का कोई वैचारिक आधार नहीं था यह पूरी तरह से नकारात्मकता के अधिष्ठान पर गठित हुई थी.

Operation Lotus Maharashtra: एमपी जैसे ही हालात, इधर सिंधिया उधर शिंदे, बेहद कम हैं अघाड़ी सरकार के बचने के आसार

सरकार गिरे, लेकिन बालासाहेब की विचारधारा अमर रहे: उमा भारती ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को सलाम करते हुए कहा कि "मुझे बहुत दुःख है कि बालासाहेब की पार्टी का ऐसा पतन हुआ. इसलिए सभी लोग यह ध्यान रखें कि यह सरकार नष्ट हो एवं बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा अमर रहे". उमा भारती ने कहा- "यह बाला साहब वाली शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, यह तो कांग्रेस की B टीम वाली शिवसेना है. यह सरकार जरूर गिरनी चाहिए".

