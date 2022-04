एमपी में चुनावी भक्ति! सुंदरकांड से ताज सजाने की तैयारी में भाजपा-कांग्रेस, रामनवमी और हनुमान जयंती पर पवन पुत्र का होगा गुणगान

मध्यप्रदेश में आगामी विभानसभा चुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों तक पहुंचने और जुड़ने की कोशिश कर रहीं हैं. इसे के चलते पार्टियां आगामी 10 अप्रैल यानी रामनवमी और 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के मौके पर प्रदेश भर में राम कथा और सुंदर कांड का पाठ करेंगीं.(madhya pradesh news in hindi)

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहर्ष की हर्ष की तारीफ, कहा- मैं बेहद प्रभावित हूं; जानें कैसे काम करती है ऐजहेल्थ डिवाइस ?

रीवा में केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्र हर्ष बाजपेयी के अनोखे डिवाइस "EZHEALTH" की चर्चा तेज हैं. बीते दिन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था. अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर्ष की तारीफ की है. Jyotiraditya Scindia expressed happiness on EZHEALTH device )

सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस! विश्वास सारंग ने सुंदरकांड पर पीसीसी को घेरा, कहा- ढकोसले से कुछ नहीं होगा

कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती पर राम की भक्ति में डूबी नजर आएगी. इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि यदि कांग्रेस राजनीति लाभ उठाने की कोशिश करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा.

पहली बार पेश होगी MP Development Report 2022, आ रहे हैं कई देशों के राजदूत

प्रदेश में निवेश लाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार देश के सामने अपनी विकास रिपोर्ट पेश करने जा रही है. इसी के तहत 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मप्र सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन करेंगे. (Good Governance And Development Report 2022)

बुलडोजर वाले 'मामा'! महंत सीताराम को पनाह देने वालों का शॉपिंग कॉम्पलेक्स किया जमींदोज

राजनिवास रेप कांड के मामले के आरोपी महंत सीताराम दास को संरक्षण देने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्पलेक्स पर रीवा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाया, इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.(rewa administration demolished shopping complex)

बैतूल में हादसा: मुर्गियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, चपेट में आई बाइक, एक की मौत

बैतूल में रविवार को एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई. (Road accident in betul) (truck full of chicken)

ब्यौहारी के जंगल में मिला तेंदुए का शव, वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप

ब्यौहारी के बेडरा बीट में एक तेंदुए का शव मिला है. तेंदुए की मौत की जानकारी के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. वन अमला मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. (Leopard dies in Shahdol) forest-range-of-shahdol

प्रेम प्रसंग के चलते फांसी पर झूली छात्रा, खून से सुसाइड नोट में लिखी ये बात

इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र के नगीन नगर में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, इसके साथ ही लड़की ने हाथ काटकर अपने खून से सुसाइड नोट लिखा. (indore girl commit suicide)

सिंगर नेहा कक्कड़ ने मां पांढरीपाठ का लिया आशीर्वाद, 'तू कितनी अच्छी है...' गाने की दी प्रस्तुति, देखें VIDEO

चैत्र नवरात्र के पहले दिन बालाघाट के मां पांढरीपाठ दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए नेहा कक्कड़ पहुंची. पालकी पर बैठ माता रानी के चरणों में शीष झुकाकर आशीर्वाद लेने के बाद गायिका ने कार्यक्रम में गीत भी प्रस्तुत की. (Neha Kakkar Reached Balaghat Visited temple)

PUBG ने ले ली एक और छात्र की जान, परिजनों की गैरमौजूदगी में युवक ने लगाई फांसी

इंदौर में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी. बताया जा रहा है कि वह पबजी गेम का शौकीन था. उसी के मिशन को पूरा करते हुए उसने यह कदम उठाया होगा. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. (Student hanged in Indore)