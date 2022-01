फिल्म यमला पगला दीवाना की तर्ज पर बच्चे का पहले किया अपहरण, फिर चार हजार रुपये की शॉपिंग कर हो गया फरार

इंदौर में फिल्म यमला पगला दिवाना की तर्ज पर ठगी की वारदात (kidnapping in indore) को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले बच्चे को किडनैप किया फिर चार हजार रुपये की खरीदारी कर फरार हो गया.

मर्डर मिस्ट्री: आग में जिंदा जला खेत में सो रहा आदिवासी दंपत्ति, कांग्रेस ने जताई हत्या की आशंका, उच्चस्तरीय जांच की मांग

बरगी इलाके में खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में सो रहे किसान दंपति की जलकर (tribal couple murder mystery) मौत हो गई. घटना स्थल से पति-पत्नी के अधजले शव भी मिले हैं.

शिवराज के मंत्री बांट रहे हैं कोरोना! देखिए ग्वालियर की हैरान करने वाली तस्वीर

एमपी में कोरोना संक्रमण (MP corona cases) की रफ्तार तेज है. जिला प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है. लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी ही कोरोना गाइडलाइन (MP corona guidelines) की धज्जियां उड़ा रही है. ग्वालियर में सरकार के नुमाइंदे धरना-प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान हजारों की भीड़ दिखी, जो संक्रमण को खुला आमंत्रण है.

बारिश में भेड़ाघाट बना आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक

जबलपुर। बारिश में भेड़ाघाट, धुआंधार और लम्हेटा घाट सहित सभी पर्यटन स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. यहां पर सुबह से ही पर्यटक पहुंच जाते हैं. विश्वप्रसिद्ध भेड़ाघाट के धुआंधार का नजारा भी इन दिनों शानदार बना हुआ है. यह नजारा देखने के साथ ही पर्यटक इसकी खूबसूरती को तस्वीरों में भी कैद कर रहे हैं. वाटर फॉल पर पर्यटक सेल्फी लेते नजर आए.

Corona Third Wave: ओमीक्रॉन के सब-वेरिएंट से चाहिए बचाव, तो इन चीजों का सेवन आज से ही कर दें शुरू, बढ़ेगी Immunity

देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ओमीक्रॉन के साथ ही सब-वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं. ऐसे में बच्चों की विशेष तौर पर देखभाल जरूरी है, क्योंकि संक्रमण का खतरा बच्चों पर जल्दी असर करता है. डाइटिशियन अंशु विश्वकर्मा से जानें बच्चों की इम्युनिटी बूस्ट करने के सरल उपाय.

सबसे तेजी से फैलता है ओमीक्रोनः कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से है कितना अलग और कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश-प्रदेश में नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मरीजों (Omicron variant in MP) की संख्या भी बढ़ रही है. कोरोना की दूसरी लहर में सामने आए डेल्टा वेरिएंट से आखिर ये कितना अलग (difference between delta and omicron) है. और इससे कितना सर्तक रहने की जरूरत है. जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय.

दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, कहा- हिंदू धर्म को दीमक की तरह खा रही आरएसएस

इंदौर में सोमवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. यहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की. (digvijay singh statement on rss in indore)

77 के हो चुके कमलनाथ बोले- मुझे अब सीएम नहीं बनना, चाहता हूं सुरक्षित हाथों में रहे प्रदेश

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना, लेकिन प्रदेश व्यवस्थित हाथों में जाना चाहिए. (kamalnath press conference in bhopal)

शहर-शहर ईटीवी भारत ने किया कोरोना का रियलिटी चेक, जानिए कितना तैयार है एमपी

एमपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी है, इसलिए वैक्सीनेशन (MP children vaccination) अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है, इसका रियलिटी चेक (MP corona reality check) किया ईटीवी भारत ने.

MP Corona Update: 24 घंटे में मिले 2317 नए कोरोना मरीज, इंदौर-भोपाल में बेकाबू संक्रमण की रफ्तार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना संक्रमण (MP Corona Update) का बड़ा हॉटस्पॉट बनती जा रही है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 654 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 489 मरीज मिले हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2317 नए मरीजों के मिलने (2317 New corona Patients Reported in 24 Hours) की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 3.4 फीसदी हो गया है.