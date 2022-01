धोखाधड़ी केस में सुब्रत राय को नोटिस, केन्द्र और राज्य सरकार से भी मांगा जवाब, सहारा पर लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप

लोगों की जमा रकम वापस नहीं लौटाने पर पथरिया ब्लॉक के फील्ड वर्कर्स ने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार,राज्य सरकार,सुब्रत राय सहित जोनल ऑफिस को नोटिस दिया है.(Jabalpur High Court notice to subrat roy )

कोरोना पर वार-एक्शन में सरकार! शादी में 250, शवयात्रा में 50 लोग हो पाएंगे शामिल, स्कूलों में भी 50 फीसदी रहेगी उपस्थिति

मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए शिवराज सरकार पाबंदियां बढ़ा दी है. कोरोना पर सीएम ने आपात बैठक (cm shivraj emergency meeting) बुलाई, जिसमें शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होनेवालों की संख्या सीमित कर दी गई है.

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर जाम में फंसा रहा काफिला : MHA

पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक (Security Breach PM Modi) का मामला सामने आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार बठिंडा से हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक जाम में फंसा रहा.

ड्राइवर बने मंत्री विश्वास सारंग! सुभाष ROB का ट्रायल शुरु, जीप चलाकर देखी व्यवस्थाएं, 23 को शिवराज करेंगे उद्घाटन

भोपाल के नए और पुराने शहर को जोड़ने वाले सुभाष नगर रेलवे ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक का ट्रायल शुरू हो गया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने खुद जीप चलाकर ट्रायल शुरू किया. 12 जनवरी तक ट्रायल चलेगा. फिर 23 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज इसे जनता को समर्पित करेंगे.(minister vishwas sarang drive jeep in bhopal)

कोरोना से तीसरी जंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा हैं तैयार हम! अगले हफ्ते से प्रदेश में ही होगी जीनोम सिक्वेंसिंग, बेड भी बढ़े, ऑक्सीजन प्लांट्स भी ओके

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी (mp government ready to fight corona)तैयारी है, लगभग सभी अरेंजमेंट कर (corona third wave all arrangements done) लिए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने, आईसीयू और बच्चों के लिए पीआईसीयू बेड बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में अगले हफ्ते से जीनोम सिक्वेसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी.

Shivraj Singh Playing Badminton: खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नये अंदाज़ में दिखे सीएम शिवराज सिंह, देखिए वीडियो

भोपाल में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक नये अंदाज़ में दिखे. मौका था राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर के लोकार्पण और बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ का. यहां खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए शिवराज सिंह ने खुद ही बैडमिंटन रैकेट थाम लिया और बैडमिंटन कोर्ट में उतर गये. देखिए वीडियो... (Shivraj Singh Playing Badminton)

MP Corona Update: इंदौर में मिले आधे से अधिक मरीज, सागर में 3 गुना बढ़ा संक्रमण, मंत्री अफसर सब संक्रमित

मध्यप्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. सबसे अधिक संक्रमित इंदौर में आधे से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. मंत्री से अफसर तक कोई सुरक्षित नहीं है. सागर में तीन गुना संक्रमण बढ़ा है तो इंदौर में एक मरीज की मौत हुई है.

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 'सिंधिया' को बताया मुख्यमंत्री! कांग्रेस ने कसा तंज

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को मुख्य अतिथि (Kailash called Scindia as Chief Minister instead of chief guest) की बजाय मुख्यमंत्री बोल दिया. हालाकि, भूल सुधारते हुए उन्होंने इसे सही ठहराने की भी कोशिश की कि ऐसा ही हो...

सागर में एक दिन में तीन गुना बढ़ा संक्रमण! परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव

बुंदेलखंड मेडिकल स्टाफ के अलावा परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना पॉजिटिव (Minister Govind Singh tested corona positive) हो गए हैं.

गोपाल भार्गव के बयान से बैकफुट पर बीजेपी! लोक निर्माण मंत्री से मिलने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके बंगले पर पहुंचकर (Home Minister met PWD Minister Gopal Bhargava) मुलाकात किए, भार्गव ने कहा था कि मंत्रियों के बार-बार दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है.