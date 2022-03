MP में अब डोर-टू-डोर होगा राशन वितरण! बीपीएल फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर में अब डोर-टू-डोर राशन वितरण पर विचार किया जा रहा है. इससे फर्जी राशन कार्ड धारियों की पहचान करने में आसान होगी.(Ration will be distributed door-to-door in mp)

MP Cabinet in Pachmarhi: सरकार का प्लान, एक लाख हेक्टेयर में पायलट प्रोजेक्ट बनाकर नर्मदा के दोनों ओर होगी खेती

पचमढ़ी में दो दिवसीय बैठक में देर रात तक चिंतन-मंथन चलता रहा. कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर मंत्रिमंडल ने चर्चा की और कई बड़े निर्णय भी लिये गए. आज दूसरे दिन विभागों की समीक्षा होगी, जिसमें चर्चा होगी कि क्या इसमें किया गया है और क्या नवाचार किये जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर चर्चा की जाएगी.

बिना ताला तोड़े मंदिर से चांदी का छत्र चोरी, 10 इंच के सरियों के बीच से निकलकर चोर ने पुलिस को दिखाया Live Demo

चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र से है, जहां एक चोर मंदिर में बंद ताला को तोड़े बिना ही भगवान का चांदी का छत्र चुराकर मौके से फरार हो गए. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी के डेमो करवाया.

अनूठी पहल: तीन भाइयों ने संस्कृत में कराई जमीन की रजिस्ट्री, मकसद जानकर रह जाएंगे हैरान

सतना में तीन सगे भाइयों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री ​संस्कृत भाषा में करवाई है. उनका मकसद इस भाषा को बढ़ावा देना है. रजिस्ट्री करवाने में 6 घंटे का समय लगा. (Registry written in sanskrit in satna)

एक्शन में प्रशासन! अब किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे माफिया, अपराधी के घर पर चला बुल्डोजर

बिजावर में माफियाओं को जड़ से मिटाने के लिए कलेक्टर और एसपी का एक्शन जारी है, इसी कड़ी में अपराधी और माफिया के मकान पर बुल्डोजर चलाया गया. अधिकारियों का कहना है कि, अब किसी भी कीमत पर माफिया नहीं बचेंगे.(Bijawar criminal house demolished with bulldozer)

शराब को लेकर यह कैसा ऑफर! मार्च क्लोजिंग में शराबियों की बल्ले-बल्ले, एक के साथ एक फ्री का बंपर धमाका

रीवा सहित प्रदेश के तमाम जिलों में अप्रैल माह से आबकारी विभाग का नया टेंडर खुलने जा रहा है. जिसके कारण अब पुराने शराब कारोबारियों के द्वारा क्लोजिंग महीने में अपने माल को खपाने के लिए 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री शराब बेची जा रही है.

बैतूल में प्रोफेसर के घर चोरी, पुलिस ने टीम गठित कर पकड़ा आरोपी, सोने-चांदी के जेवरात बरामद

बैतूल के घोड़ाडोंगरी के बजरंग कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद किए हैं. (Police exposed theft at Professor house)

इंदौर में दिग्विजय के कार्यक्रम को लेकर गहराया विवाद, हाईकोर्ट से अनुमति के बाद बड़े आयोजन की तैयारी

इंदौर में राजनीतिक-आर्थिक हालातों पर होने वाले कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा निरस्त कर देने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह समेत देश के कुछ चिंतको-विचार शामिल होने वाले थे. कार्यक्रम को आयोजित करने के पूर्व इंदौर जिला प्रशासन की अनुमति भी ली गई थी, लेकिन एक दिन पहले ही अनुमति निरस्त कर दी गई. आयोजक अब हाई कोर्ट से अनुमति लेकर बड़े आयोजन की तैयारी में हैं.

एक अप्रैल से बड़ा बदलाव: पीएफ खाते, जीएसटी, कैश ट्रांजेक्शन के बदलेंगे नियम, महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर

नये वित्त वर्ष यानि 1 अप्रैल 2022 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के नियम बदल जाएंगे. वहीं, दूसरी ओर क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर भी टैक्स की मार पड़ेगी. गैस सिलेंडर भी महंगा हो सकता है.(Rule changes from 1st april 2022)

छवि सुधारने की कवायद में 'महाराज' : सफाईकर्मी के छुए पैर, पढ़िए और क्या-क्या किया...

ज्योतिरादित्य सिंधिया जबसे केंद्रीय मंत्री बने हैं, तब से उनका अंदाज अलग नजर आ रहा है. सिंधिया ने ग्‍वालियर में आयोजित एक सम्‍मान कार्यक्रम में महिला सफाईकर्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. साथ ही महिला सफाईकर्मी को मंच पर ले जाकर उनसे दीप प्रज्ज्वलित करवाया. (Minister Scindia touched feet of female sweeper)