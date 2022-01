MP corona Update: 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें, इंदौर में सबसे ज्यादा 2,047 संक्रमित, प्रदेश में 7,597 नये केस

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में अब मौतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना से जान गई है, वहीं कोरोना के 7,597 नए केस आये हैं.

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी-कांग्रेस! 20 लाख घंटे खर्च कर भगवा बूथ बनाएंगे भाजपाई, घर-घर दस्तक देगी कांग्रेस

मिशन 2023 के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस (Congress BJP preparing for Mission 2023) ली हैं. भगवा बूथ बनाने के लिए भाजपाई 10 दिनों में 20 लाख घंटे तक पसीना बहाएंगे, जबकि कांग्रेसी घर-घर दस्तक देंगे.

आम बजट से पहले एमपी को केंद्र से मिला 240 करोड़ का फंड! मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम का जताया आभार

आम बजट से पहले मध्यप्रदेश को केंद्र से 240 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज एवं लोक निर्माण मंत्री ने आभार (CM Shivraj said thank you PM Modi) जताया है.

कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक डॉक्टर के भरोसे 400 बेड वाला जिला अस्पताल! एसडीएम की जांच में खुला राज

बुंदेलखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे (SDM inspects the hospital) एसडीएम वहां का नजारा देख हैरान रह गए क्योंकि 400 बेड वाले जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था. बाकी डॉक्टर नदारद थे.

फिल्म की शूटिंग पर छात्रों से विवाद! सारा अली खान-विकी कौशल इंदौर में कर रहे लुका छिपी-2 की शूटिंग

क्रिश्चियन कॉलेज में परीक्षा के दौरान फिल्म लुका-छिपी-2 (sara ali khan film shooting in indore) की शूटिंग चल रही थी, जिसके चलते छात्रों को कॉलेज में जाने से रोक दिया गया तो छात्रों ने भी हंगामा शुरू कर दिया.

Congress Hidden Agenda: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, कहा- हिन्दुओं को अपमानित करना कांग्रेस का एजेंडा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेर पर हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया (congress humiliates Hindus). उन्होने कहा कि देश के हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस का हिडेन एजेंडा (Congress Hidden Agenda) है और इसके बारे में बीजेपी सभी को बताएगी.

एमपी में शराब बंदी के सवाल से बचते दिखें सांसद वीडी शर्मा, कटनी में कई कार्यक्रमों में की शिरकत

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कटनी सांसद वीडी शर्मा बुधवार को कटनी (VD Sharma in Katni) में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में दिशा की बैठक ली. जिसमें जिले के विकास पर मंथन हुआ. इसके अलावा दिव्यांगों के बीच बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया.

भाजपा में शामिल हुईं अपर्णा यादव, बोलीं- पीएम मोदी की कार्यशैली से हूं प्रभावित

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं (Aparna Yadav joins BJP). अपर्णा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुईं.

MP में सस्ती होगी शराब, करोड़पति घर में बना सकेंगे बार! शहरों के सुपर मार्केट में खुलेंगे वाइन सेंटर

मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है. इसके तहत राज्य के बड़े शहरों के सुपर मार्केट में वाइन सेंटर खोले जाएंगे. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर के उपयोग से राज्य में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी. (MP new excise policy declared )

मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली जल्द मारेगी करंट, बिजली की दर 9.97 % बढ़ाने की तैयारी

मध्य प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली का करंट लगने वाला है. बिजली कंपनी ने घरेलू बिजली की दर में 9.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है. (Domestic Electricity rates to be raised in MP )