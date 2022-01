नए साल में शिवराज सरकार खरीदेगी 80 करोड़ का आधुनिक विमान, 7 महीने में किराए के प्लेन में खर्च हुए 13 करोड़

शिवराज सरकार नए साल में नया प्लेन खरीदने की तैयारी में है. सरकार 80 करोड़ का अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदने जा रही है.

MP में कोरोना के लेकर लग सकती हैं पाबंदियां, आज क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

MP Electricity Bill: नए साल में महंगी हुई बिजली, जानें आपके बजट पर इसका कितना होगा असर

नए साल के साथ ही प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं. 1 जनवरी से 31 मार्च तक बढ़ी हुई दरें लागू हुई हैं.

चपरासी-सफाई कर्मचारी के लिए MBA, MA कतार में, 20 पदों के लिए आए 6 हजार आवेदन

Unemployment in MP: मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का हाल बयां कर रही है शिवपुरी की तस्वीर, जहां जिला न्यायालय में स्वीपर, वाहन चालक और चपरासी के कुल 20 पदों के लिए 6 हजार युवाओं ने आवेदन भरा है. इनमें से कई युवा एमए, एमकॉम पास आउट हैं.

कोहरा बना काल! ग्वालियर में ट्रक से टकराई कार, यूपी के तीन लोगों की मौत

road accident in gwalior: ग्वालियर में एक हाई स्पीड कार ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो जख्मी हैं. बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण हादसा हुआ.

Sulli के बाद Bulli Bai, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट

पहले Sulli deal और अब Bulli Bai ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा है. इसे लेकर विवाद गहरा गया है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इसकी शिकायत एक महिला पत्रकार ने की थी. इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए हैं. क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी खबर.

Nemawar Hatyakand: पीड़ित परिवार की बेटी ने निकाली न्याय यात्रा, दोषियों को फांसी देने की मांग

भोपाल के देवास में हुए नेमावर हत्याकांड मामले को लेकर परिवार की सबसे बड़ी बेटी भारती कास्डे ने न्याय यात्री निकाली है. उन्हेंने सरकार से मांग की है कि, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए. (Nemawar murder case nyay yatra in Madhya Pradesh)

शिवपुरी के 'लेडी डॉन': लड़की की सरेआम चप्पल से पिटाई, video viral

शिवपुरी। एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जहां एक लड़की दूसरे लड़की की लेडी डॉन बनते हुए चप्पल से पिटाई करती नजर आ रही है.

Bhopal Girl Attacked by Street Dogs : राजधानी में कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला

भोपाल के बागसेवनिया की अंजली विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां साल के पहले दिन यानी शनिवार को 5 से 6 आवारा कुत्तों ने एक चार साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोंचने लगे. तभी वहां पहुंचे एक युवक ने उन कुत्तों से बच्ची का जान बचाई.

जल्द हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 पद खाली, मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सीएम

प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही है. कैबिनेट में 4 पद खाली हैं.