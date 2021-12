रोज 40 सिगरेट पीता था 2 साल का बच्चा, सिगरेट छोड़ने के बाद पहचानना हुआ मुश्किल

कभी चेन स्मोकर रहे 2 साल की बच्चे अर्दी की तस्वीरें फिर वायरल हो रही हैं. हालांकि अब वो स्मोकिंग छोड़ चुका है. तस्वीरों में वो अब काफी स्वस्थ दिख रहा है.(ardi rizal 2 year old smokes 40 cigarettes a day )

शर्मसार हुई संस्कारधानी, 4 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, आरोपी इंजीनियरिंग छात्र पुलिस के हवाले

जबलपुर में किराए पर रहने वाले एक इंजीनियरिंग छात्र ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की. बच्ची ने अपने घरवालों को पूरी बात बताई. परिजनों ने थाने में शिकायत की तो आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया .(jabalpur engineering student tried to rape 4 year old girl)

बजरंग दल के नेता की हत्याः पड़ोसी ने मुंह पर मारी गोली-गिरफ्तार, विरोध में मुख्य बाजार बंद

महाकाल की नगरी उज्जैन से 50 किमी दूर नागदा में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष की हत्या से सनसनी है. पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है (ujjain crime news ).

एमपी में बर्बादी की बारिश! किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, सरकारी लापरवाही से हजारों टन मक्का, धान, प्याज बर्बाद

मध्यप्रदेश में बेमौसम हुई बारिश ने किसानों को कमोबेश बर्बाद (heavy rain without season in MP) ही कर दिया है. सरकारी लापरवाही का आलम ये है कि कहीं खुले में हजारों क्विंटल अनाज पानी से सराबोर हैं तो कहीं मंडी परिसर में प्याज बारिश से तर-बतर है. बची खुची कसर सर्दी का सितम पूरा कर रहा है.

बिना आधार और ID कार्ड के कैसे होगा बच्चों के वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक! जाने आसान तरीका

3 जनवरी से देशभर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीनेशन (Corona child vaccination in MP) कैंपेन शुरू हो रहा है. जिन स्टूडेंट्स के पास ID कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं है, उनके पैरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं. जानें क्या है स्लॉट बुकिंग का सबसे आसान तरीका.

नेमावर हत्याकांड की होगी CBI जांच, सीएम शिवराज ने की सिफारिश, पढ़िए पूरी कहानी

देवास के नेमावर हत्याकांड की CBI जांच होगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की CBI जांच की सिफारिश कर दी है. मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है.

5 दिन तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है.

इंदौर में 2 और लोगों में मिला ओमिक्रॉन: प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लैब में पुष्टि, पुख्ता करने के लिए दिल्ली भेजे सैंपल

इंदौर में दो और लोगों में ओमिक्रॉन मिलने से हड़कंप मच गया है. एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में ये पुष्टि हुई है.हालांकि जांच को पुख्ता करने के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं.(two more omicron cases in indore)

सावधान! रसेल वाइपर सांप के काटने से गई 'सर्पमित्र' की जान, देखें Live Video

छिंदवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित मानकादेही खुर्द गांव में रसेल वाइपर से खेलना सर्पमित्र को भारी पड़ गया. रसेल वाइपर सांप गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी मनोज युवनाती उसे पकड़ने लगा, बहुत देर तक आंख-मिचौली के बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और सांप पकड़ने की बात सुन लोगों की भीड़ जमा हो गई. तभी युवक एक पेशेवर सर्पमित्र की तरह सांप से खिलवाड़ करने लगा, इसी दौरान सांप ने युवक को काट (Live video of Russell viper bite) लिया

आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की मौत हो गई है. छिंदवाड़ा के पास कुकड़ा चमन में खेत में स्थित एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से वहां मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी एवं उनका 7 वर्षीय भांजा शामिल है.