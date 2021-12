MP Panchayat Chunav: शाम तक आएगा फैसला, चुनाव निरस्त करने पर राज्य निर्वाचन आयोग का मंथन

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) आज शाम तक निरस्त होने के आसार है. राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर आखिरी फैसला लेना है. माना जा रहा है कि आज शाम चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है. इससे पहले रविवार को शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना को निरस्त करने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी थी.

कोयला खदान में घुसे डकैत, कर्मचारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने संभाला मोर्चा, 6 बदमाश गिरफ्तार

बैतूल के कोयला खदान में डकैतों ने हमला बोल दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्चिंग दौर शुरू दिया और छह बदमाशों को बाहर निकाला.

5 साल की बच्ची का रेप, गला दबाकर हत्या, पुलिस ने नहीं सुनी तो महिलाओं ने घेरा थाना

होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्रवाई से नाराज भारी संख्या में महिलाओं ने थाने का घेराव किया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

Omicron and five State Assembly Poll : स्वास्थ्य मंत्रालय ने EC को सौंपी रिपोर्ट, दिशानिर्देश जारी होंगे

कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (Covid Omicron variant) से उपजी चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी (Health Ministry submits report to Election Commission). बता दें कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (five State Assembly Poll) कराए जाने हैं.

अगले साल से इन शहरों में 5जी सेवा, कीमत का खुलासा अभी नहीं

अगले साल से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे कुछ अन्य बड़े शहरों में 5जी सेवा की शुरुआत (5g services) की जाएगी. सरकार ने इस बाबत एक आधिकारिक बयान जारी किया है. रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया ने ट्रायल की पूरी तैयारी कर ली है. कीमत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. पढ़ें पूरी खबर.

एमपी को मिलेंगी 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीनें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज

सीएम शिवराज सोमवार को ओमीक्रोन के मामलों को लेकर केद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (cm shivraj meeting with health minister mansukh mandavia in delhi) से मिले. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें 5 जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन देने का वादा किया है. अब कोरोना के नए सैंपलों को दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.

MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 30 नए संक्रमित मरीज मिले, 9 ओमीक्रोन पॉजिटिव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम शिवराज

एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं. ओमीक्रोन संक्रमित मिलने के बाद प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है. सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ओमिक्रोन के 9 पॉजिटिव मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की.

ग्वालियर तानसेन समारोह: मंच पर कुर्सी न मिलने के कारण कार्यक्रम छोड़कर भागे कांग्रेस विधायक

ग्वालियर। तानसेन समारोह के दौरान मंच पर उस वक्त सन्नाटा छा गया, जब कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को पहली पंक्ति में कुर्सी नहीं मिली, इससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक मंच छोड़कर भाग गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक से दूसरी पंक्ति में बैठने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने और कार्यक्रम छोड़कर चले गए. इसे देखकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य मंत्री भी हैरान हो गए. वहीं थोड़ी देर बाद पहली पंक्ति में एक और कुर्सी लगाई गई और फिर जाकर सतीश सिकरवार को बुलाया गया. तब जाकर कांग्रेस विधायक की नाराजगी दूर हुई. (Tansen Festival Gwalior )(Congress MLA Walk over for First Row Seat)

MP में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव : सरकार ने वापस लिया अध्यादेश, राज्यपाल ने नोटिफेशन पर लगाई मुहर

शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जारी किया अध्यादेश वापस ले लिया है. सरकार का कहना है कि हम 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा मुश्किल है. चुनाव निरस्त को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है. राज्यपाल के फैसले के बाद विधि और विधाई कार्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

नरोत्तम मिश्रा के अल्टीमेटम के बाद बैकफुट पर सनी लियोनी, सारेगामा ने किया लिरक्स चेंज करने का ऐलान

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मधुबन गाने पर अल्टीमेटम देने के बाद अब सारेगामा (saregama stand on madhuban song after resisting in mp) ने तीन दिन के अंदर गाने के लिरक्स में बदलाव करने के बात कही है. ऐसे में सारेगामा और सनी लियोनी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.