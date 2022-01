उज्जैन में बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवती के साथ यात्रा कर रहे मुस्लिम व्यक्ति को ट्रेन से उतरा, लगाया लव जिहाद का आरोप

उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगा कर एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की को अजमेर पहुंचने से पहले ट्रेन से उतार लिया. युवक के साथ मारपीट कर उसका वीडियो भी बना लिया, जबकि लड़की को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया.

खेत में निकला 20 फुट लंबा अजगर, रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने पूरे गांव में घुमाया, देखिए वीडियो...

ग्वालियर जिले में डबरा तहसील के पलायच्छा गांव में अचानक 20 फुट (20 feet huge python found in gwalior) का अजगर निकल आया. जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण दौड़कर खेत में पहुंच गए.

एमपी में बड़े शहरों के सुपर मार्केट में खुलेंगे वाइन सेंटर, बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार होगा खत्म, एयरपोर्ट पर मिलेगी विदेशी शराब

मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है. इसके तहत राज्य के बड़े शहरों के सुपर मार्केट में वाइन सेंटर खोले जाएंगे. प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर के उपयोग से राज्य में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी. (MP new excise policy declared )

SC ने रेप के दोषी की मौत की सज़ा को 30 साल की जेल में बदला, कहा- मौत देने में जल्दबाजी न करें निचली अदालतें

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपों से जुड़े मामलों को जल्दबाजी में तय करने की निचली अदालतों की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को 30 वर्ष के कारावास में तब्दील कर दिया.

मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली जल्द मारेगी करंट, बिजली की दर 9.97 % बढ़ाने की तैयारी

मध्य प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली का करंट लगने वाला है. बिजली कंपनी ने घरेलू बिजली की दर में 9.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है. (Domestic Electricity rates to be raised in MP )

MP में फिलहाल ठंड से राहत नहीं, IMD ने जारी किया यलो अलर्ट, 2 सिस्टम सक्रिय, लौटेगा बारिश का दौर

मध्‍यप्रदेश में मौसम में बदलाव का दौर (madhya pradesh weather update) अभी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मंगलवार को ठंड थोड़ी कम रही लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते शीतलहर का कहर अभी जारी रहेगा.

शिवपुरी सहकारी बैंक घोटालाः मास्टर माइंड कैशियर राजेश पाराशर सहित 3 गिरफ्तार

शिवपुरी सहकारी बैंक में हुए 80 करोड़ के घोटाले (Shivpuri Cooperative Bank Scam) के मास्टर मांइड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तत्कालीन कैशियर राजेश पाराशर सहित 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है.

इंदौर गैंगरेपः तीन शादियां कर चुका था आरोपी, थाइलैंड की युवती से चौथी शादी की थी तैयारी

इंदौर में अपनी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म करनेवाले और नौकर व दोस्तों से गैंगरेप (Indore gangrape case) कराने वाले बिल्डर राजेश विश्वकर्मा को लेकर नया खुलासा हुआ है. राजेश ने पहले से एक नहीं दो शादियां कर रखी थी, और पीड़िता के साथ उसकी तीसरी शादी हुई है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है. वहीं आरोपी थाईलैंड की एक युवती के साथ चौथी शादी करने की तैयारी में था.

MP corona Update : 24 घंटे में 7,154 नये कोरोना संक्रमित, इंदौर में सबसे अधिक 2,106 केस, छिंदवाड़ा CIMS भी बना हॉटस्पॉट

मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7,154 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं. राज्य में पॉजिटिविटी रेट 9.72% तक पहुंच गया है. ग्वालियर के सिंधिया फोर्ट स्कूल में 28 कर्मचारी संक्रमित हो गये हैं.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, आज भी भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के तीसरे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.