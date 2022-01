MP में कोरोना के लेकर लग सकती हैं पाबंदियां, आज क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

MP में तीसरी लहर का कहर ! 24 घंटे में इंदौर में 80 और भोपाल में मिले 59 नये संक्रमित

एमपी में कोरोना के (corona case in mp) 168 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. इनमें सबसे ज्यादा इंदौर के हैं. इंदौर अब कोरोना हब बन चुका है. वहीं प्रदेश में ओमीक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है.

Bhopal Girl Attacked by Street Dogs : राजधानी में कुत्तों का आतंक, 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला

भोपाल के बागसेवनिया की अंजली विहार कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां साल के पहले दिन यानी शनिवार को 5 से 6 आवारा कुत्तों ने एक चार साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोंचने लगे. तभी वहां पहुंचे एक युवक ने उन कुत्तों से बच्ची का जान बचाई.

Molnupiravir Pills: भारत में कोरोना की नई दवाई को सरकार ने दी मंजूरी, बाजार में सभी के लिए नहीं रहेगी उपलब्ध

कोरोना से बचाव के लिए बाजार में एक नई दवाई आई है जिसका नाम मोलनुपीराविर (Molnupiravir) है. इस दवा कोविड-19 के वयस्क मरीजों पर और जिनको बीमारी से बहुत ज्यादा खतरा है उन्हीं को दी जाएगी.

जल्द हो सकता है शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 पद खाली, मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे सीएम

प्रदेश सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेजी से चल रही है. कैबिनेट में 4 पद खाली हैं.

लंबित मामलों से निबटारे का प्रयास : एमपी हाईकोर्ट 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाएगा

एमपी हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को निबटाने के लिए 3 जनवरी से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने का फैसला लिया है.

Inflation In Madhya Pradesh: नए साल पर महंगाई का करंट, राहत की उम्मीद नहीं

कोरोना महामारी ने (corona virus cases in MP) दुनिया भर में हाहाकार मचाया है. इससे देश आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान झेल चुका है. देश के साथ ही MP में थोक महंगाई का आंकड़ा 12 साल के चरम पर पहुंच रहा है. नए साल 2022 की महंगाई से शुरुआत हो रही है. खान-पान की चीजों से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो, स्टील की कीमतें भी नए साल में कम नहीं हो रही हैं. ऑटो सेक्टर भी नए साल में ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमतें बढाने जा रहा है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर

शिवराज देश के पहले CM जिन्होंने माना MP में आई कोरोना की तीसरी लहर, नीदरलैंड से छिंदवाड़ा आई महिला ओमीक्रोन वेरिएंट से इंफेक्टेड

MP corona Update: एमपी में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है. एक ओर शनिवार को जहां 77 नए मामले सामने आए हैं. वहीं छिंदवाड़ा में ओमीक्रोन का पहला केस (Omicron first case in Chhindwara) सामने आया है. यहां बीते दिनों नीदरलैंड से लौटी महिला में ओमीक्रोन वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है.