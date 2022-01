आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम इंदौर में 48 घंटे में बंद करो जावेद हबीब के सेलून, महिला के सिर पर थूकने का मामला

महिला के सिर पर थूकने का जावेद हबीब के शो का वीडियो वायरल होते ही विधायक (bjp mla akash vijayvargiya)आकाश विजयवर्गीय खासे नाराज नजर आए. उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से शहर में स्थित जावेद हबीब के सभी ट्रेनिंग सेंटर (shut javed habib salon 48 hour in indore) अगले 48 घंटे में (akash vijayvargiya ultimatum) बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है.

राजपाल यादव ने की 20 लाख की धोखाधड़ी! फिल्मों में काम दिलवाने के नाम पर ऐंठे रुपए, इंदौर में शिकायत

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत इंदौर में दर्ज हुई है. पीड़ित का आरोप है कि उनके बेटे को फिल्मों में काम दिलवाने के नाप पर राजपाल यादव ने उनसे 20 लाख रुपए हड़प लिए.(complaint rajpal yadav cheating indore )

फग्गन सिंह कुलस्ते ने महाकालेश्वर में करवाया जाप,पीएम मोदी की सलामती के लिए प्रार्थना, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में जाप करवाया. कुलस्ते ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत कांग्रेस ने पीएम की जान को खतरे में डाला.(faggan singh worship mahakal for pm modi)

हैदराबाद पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, क्यों एमपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं सीएम ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर हैं. उन्होंने हैदराबाद में भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत की. सीएम के विभिन्न राज्यों के दौरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं. (Shivraj Singh on Telangana Tour)

MP में कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार सख्त, मास्क नहीं तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल

MP में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप पर बिना मास्क वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का आदेश दिया है .

440 वोल्ट की भेल! खाने से पहले देना पड़ता है मेडिकल कंसर्न

440 वोल्ट का करंट तो आपने सुना होगा, पर आज आपका परिचय 440 वोल्ट वाली (indore unique bhel chaat needs medical concern) भेल से कराते हैं. जिसे 15 मिनट में खाने वाले को मिर्ची महाराज का खिताब दिया जाता है, साथ ही उसे ताज भी पहनाया जाता है. इस भेल को खाने के पहले आपको प्री मेडिकल कंसर्न देना होता है. इंदौर का ये भेल आजकल खूब सुर्खियों में है.

एमपी में हर घंटे 44 संक्रमित! एक दिन में मिले 1617 नए कोरोना मरीज, इंदौर में 584 इन्फेक्टेड

मध्यप्रदेश में हर डेढ़ मिनट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण की (1617 new corona patients Reported in MP) चपेट में आ रहा है, यानि हर घंटे 44 व्यक्ति संक्रमित (44 corona infected per hour in MP) हो रहे हैं. पूरे प्रदेश में एक दिन में 1617 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 584 अकेले इंदौर से हैं.

कोर्ट पर कोरोना का कहर: 10 जनवरी से MP के न्यायालयों में होगी वर्चुअल सुनवाई

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की 10 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई शुरू हो रही है. (MP Courts starts virtual hearing)

आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, क्यों एमपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं सीएम ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे यहां भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. सीएम के विभिन्न राज्यों के दौरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

टीनएजर्स के टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर स्कूल की मान्यता रद्द! प्रदेश की ये पहली कार्रवाई

भिंड में 15-18 वर्ष के टीनएजर्स के टीकाकरण में सहयोग नहीं करने और कोताही बरतने पर एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है. टीकाकरण में लापरवाही के चलते किसी स्कूल पर की जाने वाली प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है.