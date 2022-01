धारः टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, युवक की मौत, देखें VIDEO

धार। बदनावर थाना अंतर्गत एक भीषण सड़क (road accident in dhar) हादसे में युवक की मौत हो गई. बाइक सवार युवक की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसे में बाइक में आग लग गई और युवक का पैर जलने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को आग की लपटों से दूर हटाया. युवक किसी कार्यक्रम में शामिल होकर गांव की ओर आ रहा था. तभी हादसा हो गया. युवक को घायल अवस्था में बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत (youth died in dhar) हो चुकी थी.

Shivpuri starts cow roti bank: शिवपुरी में गौ-रोटी बैंक की शुरूआत, गाय के लिए भोजन लेने घर-घर पहुंचेगा वाहन

शिवपुरी में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है, जहां गाय के लिए रोटी लेने घर-घर गौ-रोटी बैंक का वाहन पहुंचेगा. (Shivpuri starts cow roti bank)

Free Fire के चक्कर में 11 साल के मासूम ने लगा ली फांसी, गृह मंत्री बोले- ऑनलाइन गेमों के लिए लाया जाएगा कानून

भोपाल में गत दिवस फ्री फायर गेम्स के चक्कर में 11 वर्षीय छात्र द्वारा फांसी लगाने को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि एमपी में गेम्स का एक्ट लाया जा रहा है. इसका ड्रॉफ्ट तैयार हो गया है. जल्द ही मूर्त रूप ले लेगा. (teenager suicide in free fire game addiction in mp)

फिर विवादों में आश्रम: एमपी के अफसर ने किया कॉपीराइट का दावा, मांगा 50 करोड़ का हर्जाना

मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियाज खान ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज आश्रम की कहानी उनकी नोबेल से चुराई गई है. इसको लेकर अधिकारी नियाज खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इसको लेकर कोर्ट में आवेदन भी लगाया है. (web series ashram in controversy again in bhopal)

अजब एमपी का गजब प्राणी: घर की छत पर लगा दिया कचरे का ढेर, नगर निगम भी हैरान

मुरैना में एक व्यक्ति ने घर की छत पर इतना कचरा इकट्ठा (garbage collecting craze in morena) कर लिया कि उसे उठाने के लिए नगर निगम को आना पड़ा. व्यक्ति वर्षों से कचरा इकट्ठा कर रहा था. नगर निगम ने 4 ट्रॉली कचरा और 15 ड्रम नींबू के छिलके के निकाले हैं.

MP Corona Update: प्रदेश में कोरोना से 6 और मौतें, 24 घंटे में 4031 नए केस, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर बच्चे नहीं होंगे शामिल

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो रही है. बीते 24 घंटे में 4031 नए केस (Corona Cases In MP) मिले हैं. वहीं बुधवार को 6 और लोग की मौत हो गई है. इनमें ग्वालियर की एक 25 साल की महिला भी है, जिसने एक दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था.

रीवा के किसान ने कोरोना के इलाज पर खर्च किये आठ करोड़ रुपये, 8 महीने बाद अपोलो में तोड़ा दम

आठ महीने तक कोरोना से लड़ने के बाद रीवा के किसान धर्मजय जिंदगी की जंग हार गए. मंगलवार को अपोलो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके इलाज में 8 करोड़ रुपये का खर्च हुआ.

MP की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहें 104 वर्षीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता नहीं रहे, आज पिछोर में होगा अंतिम संस्कार

मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे 104 वर्षीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता (नन्ना जी) का निधन हो गया है. उनका पार्थिव शरीर आज झांसी (उत्तर प्रदेश) से पिछोर लाया जा रहा है जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. (MP first Assembly member Lakshmi Narayan Gupta passed away)

पांचवीं व छठवीं अनुसूची लागू करने को लेकर जनहित याचिका दायर, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर हाईकोर्ट में पांचवीं व छठवीं अनुसूची लागू करने को लेकर जनहित याचिका दायर की. इसे लेकर बुधवार को चीफ जस्टिस ने आवेदक को मप्र शासन के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश दिये हैं.

Today Gold silver rates in MP: नये साल के दूसरे हफ्ते में आज सोने-चांदी के दाम में एक साथ उछाल, जानें आज का भाव

सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 62,660 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)