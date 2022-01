हैदराबाद पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, क्यों एमपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं सीएम ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर हैं. उन्होंने हैदराबाद में भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत की. सीएम के विभिन्न राज्यों के दौरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं. (Shivraj Singh on Telangana Tour)

MP में कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार सख्त, मास्क नहीं तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल

MP में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप पर बिना मास्क वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का आदेश दिया है .

440 वोल्ट की भेल! खाने से पहले देना पड़ता है मेडिकल कंसर्न

440 वोल्ट का करंट तो आपने सुना होगा, पर आज आपका परिचय 440 वोल्ट वाली (indore unique bhel chaat needs medical concern) भेल से कराते हैं. जिसे 15 मिनट में खाने वाले को मिर्ची महाराज का खिताब दिया जाता है, साथ ही उसे ताज भी पहनाया जाता है. इस भेल को खाने के पहले आपको प्री मेडिकल कंसर्न देना होता है. इंदौर का ये भेल आजकल खूब सुर्खियों में है.

एमपी में हर घंटे 44 संक्रमित! एक दिन में मिले 1617 नए कोरोना मरीज, इंदौर में 584 इन्फेक्टेड

मध्यप्रदेश में हर डेढ़ मिनट में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण की (1617 new corona patients Reported in MP) चपेट में आ रहा है, यानि हर घंटे 44 व्यक्ति संक्रमित (44 corona infected per hour in MP) हो रहे हैं. पूरे प्रदेश में एक दिन में 1617 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 584 अकेले इंदौर से हैं.

कोर्ट पर कोरोना का कहर: 10 जनवरी से MP के न्यायालयों में होगी वर्चुअल सुनवाई

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की 10 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई शुरू हो रही है. (MP Courts starts virtual hearing)

आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, क्यों एमपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं सीएम ?

टीनएजर्स के टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर स्कूल की मान्यता रद्द! प्रदेश की ये पहली कार्रवाई

भिंड में 15-18 वर्ष के टीनएजर्स के टीकाकरण में सहयोग नहीं करने और कोताही बरतने पर एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है. टीकाकरण में लापरवाही के चलते किसी स्कूल पर की जाने वाली प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है.

कोरोना की बढ़ती रफ्तार, MP में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगा एस्मा, अब नर्स, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे काम करने से इंकार

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए (madhya pradesh government imposed esma)सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सेवाओं (imposed esma on health services) को अत्यावश्यक सेवा यानी एस्मा (Essential Services Maintenance Act -1968) की श्रेणी में रखते हुए उनपर एस्मा लगा दिया है.

कोरोना की तीसरी लहर से 'लड़ाई'! एमपी को जिंदगी की सांसें देने के लिए तैयार बीना रिफाइनरी का ऑक्सीजन प्लांट

कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, बीना रिफाइनरी में लगा ऑक्सीजन प्लांट पूरे संभाग को जिंदगी की सांसें (Bina refinery plant ready to oxygen production) देने के लिए तैयार है.

दमोह राय ब्रदर्स पर IT का छापा, कांग्रेस नेता के घर से 6 करोड़ नगद मिले, नोट गिनने के लिए मंगाई गईं 6 मशीनें

गुरूवार सुबह 50 से अधिक गाड़ियों में सवार 200 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी दमोह पहुंचे तो थोड़ी ही देर में अफरातफरी का माहौल बन गया. कांग्रेस नेता शंकर राय शहर के बड़े कारोबारी हैं और उनके भाई कमल राय बीजेपी नेता हैं. राय परिवार के कई ठिकानों पर एकसाथ (IT raid on Congress leader brother) इनकम टैक्स की रेड हुई.