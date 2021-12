मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर फैसला आए बगैर जारी नहीं होंगे पंचायत चुनाव के नतीजे, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस

एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान (kamalnath on obc reservation) के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने पर रोक लगा दी है. आयोग ने एक नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ओबीसी आरक्षण पर फैसला आए बगैर चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे. इससे पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सरकार का रुख साफ करते हुए कहा था कि (narottam mishra on obc reservation in bhopal) ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

रीवाः जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, 18 घंटे तक लाश के साथ बैठे परिजन, नहीं मिला न्याय

रीवा में जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद परिजन आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए शव (youth shoot dead in rewa) को घटनास्थल पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़े हैं मोदी जी और शिवराज, बीजेपी के पुराने सवाल का कमलनाथ ने यूं दिया जवाब

पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने क्या किया है. कमलनाथ ने जवाब में कहा कि जिस स्कूल में मोदी जी और शिवराज पढ़े हैं, (kamalnath pcc attack bjp 22 december 2021)वो कांग्रेस ने ही बनवाए हैं. कमलनाथ की मौजूदगी में आज पीसीसी में गोंडावन गणतंत्र पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए.

MP में भ्रूण लिंग परीक्षण पर 10 साल की सजा का प्रस्ताव, सूचना देने वालों पर होगी लाखों के इनाम की बारिश

MP के रीवा में भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Gender Test in Rewa) पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रावधान का प्रस्ताव भेजा है. दोषियों को अब तक दी जानेवाली 3 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को दो लाख रुपए मुखबिर पुरस्कार राशि के रुप में दी जाएगी.crime of feticide in mp

लव जिहाद मामले में पहला फैसला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

कानपुर महानगर में दर्जनों लव जिहाद के मामले (kanpur love jihad case) निकल कर सामने आए थे, जिसमें से एक मामले में कानपुर महानगर ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है. अदालत ने पीड़िता को न्याय देते हुए दोषी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड का कहर, सड़क पर पड़े बेसहारा भिखारी की मौत

ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिन से शीत लहर जारी है. अभी 2 दिन पहले ही अंचल में रात का तापमान 1.8 डिग्री हो गया था. बुधवार को सड़क पर बेसहारा पड़े एक भिखारी की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सुंदरकांड पढ़ रहे छात्र को कॉलेज के गेट पर बुलाया, हमलावर छात्रों ने की मारपीट और फायरिंग

छात्रों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के मामले में साइंस कॉलेज (gwalior science college video viral)के बाहर जमकर मारपीट हुई. इस दौरान गोली चलने (firing assault between student in gwalior) का जानकारी भी सामने आई है. हमले में एक छात्र को चोट भी आई है. जिसे अस्पताल में भर्जी कराया गया है

उज्जैन में दुष्कर्मी को 71 साल की सजा: पहले महिला से रेप किया, फिर साथियों ने गैंगरेप किया, आगे कई लोगों को बेच दिया

उज्जैन कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 71 साल की सजा सुनाई है. (ujjain rapist got punishment of 71 years imprisonment )उसे रेप, गैंग रेप, मानव तस्करी का दोषी पाया गया है. तीन आरोपी अभी भी फरार हैं.

ई कॉमर्स कंपनी अमेजन-फ्लिप कार्ट को गृह मंत्री की चेतावनी! साइट से हटाए मादक पदार्थ नहीं तो होगी कार्रवाई

मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी के बयान के बाद (politics on mob lynching case in mp) सियासत गरमा गई है, इस मुद्दे पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Rahul Gandhi Narottam Mishra face to face on mob lynching) और राहुल गांधी आमने-सामने हैं.

सामने आई चंबल की सच्चाई! रेत माफिया और अफसरों की सांठगांठ से छलनी हो रही नदी, जलीय जीवों पर संकट के बादल

चम्बल नदी में बड़े स्तर पर रेत का अवैध खनन हो रहा है. इससे यहां के संरक्षित जलीय जीवों पर संकट मंडरा रहा है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की और लोगों से बात की, तो (illegal sand mining in chambal river sheopur) पता चला कि विभाग और माफिया में सांठगंठ के बिना ऐसा होना संभव नहीं है.