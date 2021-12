CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. यहां उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई.

Gwalior Drone Mela 2021: नई उड़ान की ओर MP, पहली बार ग्वालियर में लगेगा ड्रोन मेला, 11 दिसंबर को 20 कंपनियां देंगी प्रजेंटेशन

नई ड्रोन नीति बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार (Gwalior Drone Mela 2021 )ग्वालियर में ड्रोन मेला लगने जा रहा है. इसमें देश भर की 20 कंपनियां ड्रोन का प्रेजेंटेशन देंगी. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में 11 दिसंबर को मेले का (scindia drone mela gwalior )आयोजन किया जाएगा.

MP Panchayat Chunav 2022: पंचायत चुनाव में फिर फंसा पेंच, कांग्रेस की याचिका पर कल SC में सुनवाई

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. (MP Panchayat Chunav 2022)अब इस मामले में कल यानि शनिवार को सुनवाई होगी. कांग्रेस की मांग है कि 2019 के परिसीमन और आरक्षण और रोटेशन के मुताबिक हों.

12 lakh fake note recovered मास्टर माइंड साथी सहित गिरफ्तार, 10 वीं 12 वीं पास हैं आरोपी

भोपाल। क्राइम ब्रांच ने दो युवकों को नकली नोटों की साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस को युवक के पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट मिले हैं. ये नकली नोट लगभग (12 lakh fake note recovered )12 लाख 17 हजार 500 रुपए के हैं.

Jabalpur High Court News: शर्मिला टैगोर-सैफ अली खान को राहत, रिव्यू याचिक स्वीकार, भोपाल में कोहेफिजा की जमीन का है केस

जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court News)ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके पुत्र सैफ अली खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है. मामला भोपाल में उनकी (sharmila tagore saif relief jabalpur hc) जमीन के दोनों ओर प्रशासन की ओर से आने जाने का रास्ता बंद करने का है.

बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते ! मुख्यमंत्री बांटते रहे हितग्राहियों को चेक, जनता हुई रवाना, खाली हो गईं कुर्सियां

सागर में मुख्यमंत्री के सभा स्थल(shivraj sagar visit sabha sthal khali ) पर अजीब स्थिति हो गई. देरी से पहुंचने के कारण लोग सभा स्थल से रवाना हो गए. इधर शिवराज हितग्राहियों को चेक बांट रहे थे, तो उधर कुर्सियां खाली हो गईं.(cm shivraj sagar sabha chairs empty)

MP Police Commissioner System: मकरंद देउस्कर भोपाल और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र होंगे पहले पुलिस आयुक्त, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू (mp police commissioner system)होने के बाद दोनों शहरों के लिए पहले पुलिस कमिश्नर के नाम का ऐलान हो गया है. भोपाल मकरंद देउस्कर और इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्र पहले पुलिस कमिश्नर (police commissioner) होंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं.

नहीं आने देंगे कोरोना की तीसरी लहर! BMC के दौरे के बाद बोले CM, फिर भी हम तैयार, सारी व्यवस्थाएं चौकस

सीएम शिवराज सिंह ने आज सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कालेज का दौरा किया. (shivraj singh visit bundelkhand medical college)कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर (shivraj bmc visit corona preparations) उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया.

सावधान! बदलने वाला है मौसम, लापरवाही पड़ेगी महंगी!

उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहरी का असर अब मध्यप्रदेश पर भी दिखने लगा है (Weather changes).राजधानी भोपाल समेत इंदौर ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर में पारा गिर गया है (temp falls). मौसम विज्ञानियों की मानें तो शनिवार से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा (cold days ahead). ऐसे में लोगों के लिए ठंड से बचाव ज़रूरी होगा और लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

रीवा सैनिक स्कूल के छात्रों ने पुश-अप कर दी श्रद्धांजलि, हेलीकॉप्टर क्रैश में गई थी कमांडर की जान

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Nation paying tribute to CDS General Bipin Rawat) पायलट पीएस चौहान का मध्यप्रदेश के रीवा से भी नाता रहा है, रीवा सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश बेंदा ने बताया कि चौहान ने 1991 से 1998 तक यहीं रहकर पढ़ाई की थी. वह लगभग 7 वर्षों तक सैनिक स्कूल के चंबल हाउस में रहे, यहां उनकी स्पेशल स्टूडेंट के रूप में पहचान रही है, वे स्टडी से लेकर स्कूल की हर एक्टिविटी में शामिल रहते थे. रीवा सैनिक स्कूल में (Soldiers pay tribute through push ups at Rewa Sainik School) पुश-अप कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. बुधवार को कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर एमआई17वी5 लैंड करने से पहले क्रैश हो गया था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा 11 शहीद हो गए थे, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.