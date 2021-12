ओमीक्रोन का खौफ, शिवराज समेत पूरी कैबिनेट उतरेगी मैदान में! प्रभारी मंत्री देंगे रिपोर्ट, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होगा शंकर शाह के नाम पर

Shivraj Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को एक सप्ताह के भीतर प्रभार के जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण करने को कहा है. बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण महाअभियान चलेगा और इसमें भी हिस्सेदारी करने के लिए कहा गया है. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी और इसमें भी राज्य में चल रही ट्राइबल राजनीति का झलक दिखी. शिवराज कैबिनेट ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का (MP Tribal Politics) नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए ₹1 की वार्षिक भू भाटक पर भूमि आवंटन करने का अनुमोदन किया गया.

MP का धर्मांतरण वाला School! गृहमंत्री बोले- राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग की होगी जांच (Religion Conversion in Vidisha School)

विदिशा के गंजबासौदा में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल (Religion Conversion in Vidisha School) में धर्मांतरण का मामला सामने आया था. इस मामले में प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra on religion conversion issue) ने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाएगी. इससे पहले भी एमपी में विदेशी फंडिंग पर जांच की जा रही है.

'धर्मांतरण की शिक्षा' का सच! सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के थे हिंदू संगठन, धर्म परिवर्तन का नहीं मिला सबूत

विदिशा के स्कूल में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion at St Joseph Convent School MP) को लेकर हुए विवाद का सच सामने आने लगा है. एक ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि स्कूल ने सोशल मीडिया पर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की पोस्ट साझा की थी. वहीं स्कूल में धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला है. प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस मामले में थाने तक कोई शिकायत नहीं पहुंची. (truth of religious conversion in mp school)

हेलीकॉप्टर की सवारी पटवारी को पड़ी महंगी, SDM ने थमाया नोटिस (Helicopter ride proves costly)

शिवपुरी में पटवारी को सपरिवार हेलीकॉप्टर की उड़ान महंगी साबित हुई है (Helicopter ride proves costly). हेलीकॉप्टर में उड़ान के वक्त की मुस्कान अब नदारद है, व्हॉट्स अप पर हेलीकॉप्टर की सवारी की फोटो डालने के बाद पटवारी को एसडीएम ने नोटिस थमा दिया है (Patwari given notice). पटवारी को जवाब देना है कि हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए उनके पास पैसा कहां से आया और किसकी इजाज़त से उन्होंने उड़ान भरी.

MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज होनी वाली सुनवाई को टाल दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई नई तारीख 9 दिसंबर को होगी.

mp smart city ghotala: कमलनाथ सरकार के दौरान हुए घोटालों की भी होगी जांच, अधिकारियों पर सख्त हुए शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी मामले में हुई धांधलियों को लेकर अधिकारियों की फटकार (shivraj strict on the officials) लगाई. सीएम ने कहा कि प्रदेश के 7 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई धांधली (mp smart city ghotala) की जांच कराई जाएगी.

भोपाल में सनसनीखेज वारदात! पति का शव लेकर थाने पहुंची पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

Bhopal Crime News:भोपाल में एक वारदात ने सनसनी फैला दी है. जिससे लोग ही नहीं पुलिस भी सकते में है. दरअसल राजधानी की रहनेवाली एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी (Murder in extra marital affair) और जब शव को ठिकाने नहीं लगा पाई तो डेड बॉडी को कार से लेकर थाने पहुंची और सरेंडर कर दिया.

मालगाड़ी से गांजे की तस्करी, पथरिया स्टेशन पर बोगी से 10 लाख का गांजा मिला

दमोह में पथरिया स्टेशन पर एक मालगाड़ी से पुलिस को 10 लाख रुपए का गांजा (damoh goods train ganja)मिला है. अभी ये पता नहीं चला है कि गांजा ट्रेन में कैसे आया. (maalgadi mein 10 lakh ka ganja mila damoh )पुलिस मामले की जांच कर रही है.

किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, प्रशासन पर जमीन हड़पने का आरोप लगा, कलेक्ट्रेट परिसर में खाया जहर

छिंदवाड़ा (Chhindwara) के कलेक्ट्रेट परिसर में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की. किसान का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से उसकी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है (farmer land dispute in chhindwara) और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

6 दिन बाद मिला रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ तेंदुआ, प्राणी संग्रहालय में किया जा रहा उपचार

6 दिन पहले कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (Kamala Nehru Zoological Museum) से एक तेंदुआ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया (Leopard Mysteriously Missing) था. तेंदुए के गायब होने के बाद वन विभाग और कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया और मंगलवार को तेंदुए का रेस्क्यू (Leopard Rescue) किया.