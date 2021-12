Digvijay Latter To Mohan Bhagwat: बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने (Digvijay Latter To Mohan Bhagwat)आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (rss chief-mohan bhagwat)को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने संघ के अनुषांगिक संगठनों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद( bajrang dal and vhp workers activities') से जुड़े कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Ramdhun Controversy: रामधुन से आएगी स्वच्छता ! कचरा फेंकने वालों के घर के सामने होगा भजन कीर्तन, कांग्रेस ने बताया नौटंकी

ग्वालियर शहर से गंदगी हटाने के लिए नगर निगम नई तैयारी कर रहा है. (ramdhun on door in Gwalior)जो लोग बाहर कचरा फेंकेंगे उनके घरों के आगे रामधुन गाई जाएगी. इसके लिए नगर निगम ने भजन मंडली भी तैयार कर ली है.

इंदौर के व्यापारी का अनोखा ऑफर, 1 महीने तक फ्री में खिलाएंगे चाय-पोहा, ये है शर्त

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारी संघ ने एक अनोखी घोषणा की (Indore Traders Announces Reward). चोरी हुई एक्टिवा गाड़ी की सूचना देने वाले को महीनेभर फ्री में चाय और पोहा खिलाया जाएगा (1 Month Free Poha Tea Offer). 5100 रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी.

हरिद्वार में शिवराज, उत्तराखंड के cm से की मुलाकात, भू-कानून समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) आज हरिद्वार दौरे पर हैं. उन्होंने यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से मुलाकात कर देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया. सीएम धामी ने कहा कि भू-कानून पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं. उसी अनुरूप भू-कानून बनेगा.

कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ एमपी में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, गृहमंत्री ने पहनाए मास्क बांटे गुलाब

मध्यप्रदेश में कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ (No mask no movement campaign started against Omicront variant of Corona) अभियान शुरू किया गया है, साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने की भी शुरुआत हो गई है, साथ ही लोगों को मास्क लगाने और बार-बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, खुद गृह मंत्री ने मास्क लगाकर बाहर निकलने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी किया है.

एमपी में ओमीक्रॉन का खौफ! सुरक्षा का टीका लगवाने आलसियों को घर से ले जाएगी पुलिस

कोरोना के नए वेरिएंट (corona new variant in ujjain) को लेकर बुधवार को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (minister mohan yadav inspect in hospitals), उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने माधव नगर अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए.

Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों के लिए तन मन धन से काम कर रही MP सरकार, बोले विश्वास सारंग- मैं खुद गैस पीड़ित हूं, उनका दर्द जानता हूं

चिकित्सा शिक्षा मंत्री और गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग का आरोप है कि(Bhopal Gas Tragedy) कांग्रेस ने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी को देश से बाहर सुरक्षित निकालने में मदद की थी. जबकि बीजेपी सरकार गैस पीड़ितों के इलाज से लेकर रोजगार तक के लिए (vishwas sarang on bhopal gas tragedy)काम कर रही है.

कमाए लाखों, मिले करोड़ों : बालाघाट में समन्वय अधिकारी के घर EOW का छापा, करोड़ों की काली कमाई आई सामने

जबलपुर से आई EOW की टीम ने बालाघाट के खैरलांजी में (karorpati coordination officer raided by eow in balaghat)समन्वय अधिकारी के घर पर छापा मारा. छापे के दौरान आय से अधिक संपत्ति और कई दस्तावेज टीम को मिले हैं.आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है.

जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल: बड़े भाई ने तीन छोटे भाइयों को कागजों में मारा, खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटक रहे पीड़ित

रीवा के जोरी गांव में बड़े भाई ने जमीन हड़पने के (rewa elder brother declared younger brothers dead)लिए अपने तीन छोटे भाइयों को कागजों में मृत घोषित कर दिया. अब छोटा भाई खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटक रहा है.

विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं, हारती है 90% चुनाव : प्रशांत किशोर

ममता बनर्जी के बाद अब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है. पीके ने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पिछले 10 सालों में 90 फीसदी चुनाव हार चुकी है. एक दिन पहले ही मुंबई में ममता ने कहा था कि यूपीए जैसा अब कुछ नहीं है. उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी तंज कसा था.