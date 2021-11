No Entry In Bhopal : बिना RTPCR रिपोर्ट के भोपाल में नो एंट्री, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों पर होगी जांच

आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के बिना भोपाल में नहीं मिलेगी एंट्री. ( RTPCR Report Must For Entry In Bhopal) ये नियम बुधवार से लागू हो जाएगा. (airport railway station on alert of corona bhopal)मंगलवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं. अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर हर यात्री की RTPCR रिपोर्ट चेक की जाएगी.

Big Challenge 100% Vaccination In MP: आसान नहीं एमपी में दिसंबर तक 100 फीसदी वैक्सीनशेन, ये हैं बड़ी समस्याएं

मध्यप्रदेश में अभी भी 3 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन(Big Challenge 100% Vaccination In MP) लगना बाकी है. सरकार ने दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेश का लक्ष्य निर्धारित किया है. लेकिन ये(full vaccination target by december in mp) पूरा होता नहीं दिख रहा है.

MP Corona Latest Update: प्रदेश में बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, कोरोना पाबंदी हटाने पर भी उठाए सवाल

MP Corona Latest Update: राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने से जहां सरकार चिंतित है, और बैठकों का दौर जारी है, सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं, वहीं एमपी सरकार ने 17 नवंबर को कोरोना पाबंदियां हटा दी थी, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया. पूर्व सीएम कमलनाथ (Former CM Kamal Nath) ने सरकार के इस फैसले पर पहले भी सवाल उठाए थे.

mp schools fee hike: सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, फीस वसूली रोकने की मांग, कहा कोरोना अभी गया नहीं

स्कूलों के पूरी फीस (mp schools fee hike) वसूलने के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट ( pil file in high court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी.

MP के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि! एक दिन में 33 कौवों की मौत, जिले के सभी चिकन शॉप एक हफ्ते के लिए बंद

Agar Malwa Bird Flu: प्रदेश के आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. शहर में एक दिन में 33 कौवों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल था. जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा गया था जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है. फिलहाल पूरे जिले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

Bhaiyyu Maharaj Suicide Case: पलक ने ली महाराज की जान! फैसले से पहले आयुषी का बड़ा दावा

भय्यू महाराज सुसाइड मामले में भय्यू महाराज की पत्नी आयुषी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार (Bhaiyyu Maharaj Suicide Case) बताया है. ईटीवी से बातचीत में आयुषी ने कहा कि महाराज उनसे (ayushi accused palak of maharaj death ) कुछ नहीं छिपाते थे. कोर्ट में पेश चैट से भी मेरे दावों की पुष्टि होती है.

सिंधिया का दिग्विजय पर तंज, बोले- 'वे यात्राएं करते रहें, हम विकास करते रहेंगे'

एक दिवसीय ग्वालियर (gwalior latest news) प्रवास पर आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा (jyotiraditya scindia targets digvijay singh). महंगाई के विरोध में निकाली जा रही यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की यात्रा उनको सलामत रहे, वह यात्रा करते रहें और हम विकास करते रहेंगे.

Shivraj Cabinet decisions today 2021: आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 6 मेडिकल काॅलेज, बच्चियों से रेप केस में फांसी का कानून वापस

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से (Shivraj Cabinet decisions today 2021)शिवराज कैबिनेट ने इन इलाकों में 6 नए मेडिकल कॉलेज (approval of 6 medical colleges mp)खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. साथ ही सरकार ने बच्चियों से रेप के मामले में फांसी देने वाले कानून को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है.

Triple Talaq Case Indore: पत्नी ने सुसराल से नहीं लाए 20 हजार रुपए तो पति ने कह दिया तलाक..तलाक..तलाक...!

इंदौर (Indore Latest News) से एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी पर ससुराल से 20 हजार रुपए लाने के लिए दबाव बनाया था (Triple Talaq Case Indore). पैसे नहीं देने पर पति ने तीन तलाक दे दिया. पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है.

Fertilizer Crisis in MP: खाद ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, देखें VIDEO

प्रदेश भर में खाद की किल्लत (fertilizer crisis in mp) से जूझ रहे किसानों की एक दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आयी है. वीडियो में पुलिस खाद ले जा रहे किसानों पर लाठी भांजती दिख रही है.