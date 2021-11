संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर भरी अखंड भारत की 'हुंकार', कहा- पाकिस्तान बना क्योंकि हम भूल गए कि हम हिंदू हैं

ग्वालियर (Gwalior Latest News) की जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत को लेकर बात कही. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना ही पड़ेगा.

MP Assembly Winter Session 2021: सत्र पर 'सियासत', 5 दिन चलेगी सदन की कार्यवाही, कांग्रेस ने कम अवधि पर उठाए सवाल

इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र (MP Assembly Winter Session 2021) 5 दिनों तक चलेगा. 20 दिसंबर से सत्र शुरू होगा, जो कि 24 दिसंबर तक जारी रहेगा. वहीं शीत सत्र की कम अवधि को लेकर अब कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

Patalpani station name change: टंट्या भील होगा पातालपानी स्टेशन का नाम, सीएम शिवराज ने कहा कांग्रेस सिर्फ एक खानदान के गुण गाती है

आदिवासी गौरव यात्रा (Adivasi Gaurav yatra) की शुरूआत करने खंडवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह (cm shivraj singh tribal love) चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ गलत इतिहास बताया और हमेशा एक ही खानदान का नाम रोशन करने का प्रयास किया. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पातालपानी स्टेशन (patalpani station name change) का नाम टंट्या भील के नाम पर करने जा रही है. इसका प्रस्ताव भी केंद्र को भेज दिया गया है.

kamal nath targeted pm modi दिया अजोबो गरीब बयान, बोले दाढ़ी बढ़ी तो पेट्रोल के दाम बढ़े, कटी तो घट गए

किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते (kamal nath targeted pm modi) हुए शनिवार को एक अजीबोगरीब बयान दिया. उन्होंने अपने बयान में पेट्रोल और डीजल के घटते बढ़ते दाम (petrol diesel price hike) का पीएम मोदी दाढ़ी (kamal nath compared modi beard) से कनेक्शन जोड़ दिया. कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा.

बयान पर मंत्री बिसाहू लाल की माफी,नहीं थमा बवाल-करणी सेना ने घेरा, क्षत्रिय समाज की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग

MP Latest News: मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह (Food Minister Bisahu Lal Singh) अपने एक बयान पर मचे बवाल के बाद बैकफुट पर नजर आए, उन्होंने महिलाओं को लेकर किए अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, हालांकि माफी के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है.

Bhopal Suicide Case: एक्शन में सरकार, सीएम शिवराज बोले- सूदखोरों के खिलाफ एमपी में चलेगा अभियान

Bhopal Suicide Case: सूदखोरों के चंगूल में फंसे एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा जहर खाने के मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री (CM Shivraj Singh Chouhan) ने मध्य प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ सघन अभियान (Campaign against usurers in MP) चलाने के निर्देश दिए है. साथ ही कहा कि बिना लाइसेंस ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोरों ने जिन गरीबों को ऋण दिए हैं, ऐसे 20 अगस्त तक के ऋण स्वत: माफ हो जाएंगे.

Corona New Variant: अनजान हैं एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, खतरे को बताया काल्पनिक

कोरोना के नये वेरिएंट (Corona New Variant) ने जहां देश-दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. कई जगहों पर पाबंदियां लगाने की मांग हो रही है. इस बीच मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (MP Higher Education Minister Mohan Yadav) ने खतरे को काल्पनिक बताया है. दरअसल, कॉलेजों के खुलने के बाद संक्रमण बढ़ने के आसार पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री मोहन यादव ने इसे काल्पनिक बताया. हालांकि कहा अगर परिस्थितियां बदली तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा.

South Africa Covid 19 Variant: 25 से कम उम्र वालों को प्रभावित कर रहा दक्षिण अफ्रीका का नया कोविड वैरिएंट

दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वैरिएंट (South Africa Covid 19 Variant) युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. एक रिसर्च में पाया गया है कि इसके घातक असर 25 साल की उम्र के युवाओं पर ज्यादा है. कोविड-19 वैरिएंट, बी.1.1.529 (Covid 19 variant B11529), मुख्य रूप से 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही प्रभावित कर रहा है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोफेसर ऐनी वॉन गॉटबर्ग ने कहा कि अब तक लगभग 100 जीनोम में वैरिएंट का पता लगाया जा चुका है. (corona india latest update)

Accident in Sagar: सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत, एक घायल, लांग ड्राइव पर निकले थे चारों

सागर में शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है. (accident in sagar)

उज्जैन स्वास्थ्य विभाग का कारनामाः मृत पिता के नाम से जारी किया बेटे का Vaccination Certificate, ऐसे पूरा होगा एमपी में टीकाकरण?

ujjain latest news: शहर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक किराना व्यापारी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Corona Vaccination Certificate MP) उनके स्वर्गीय पिता के नाम से जारी कर दिया गया है. अब छोटी सी दुकान चलाने वाले अशोक कुमार को कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपनी दुकान के सील होने का डर सता रहा है.