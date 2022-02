लता दीदी के लिए दुआ में उठे शाहरुख के हाथ, फूंक मारने को थूकना बता मचा बवाल: हिंदू महासभा ने की पुलिस में शिकायत

लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है. रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े-बड़े लोगों का तांता लगा रहा. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख ने भी उन्हें अंतिम सलामी दी, अब इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पुलिस ने कार्रवाई करने की अपील की है, वहीं सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है.

सिंधिया के दोस्त के बैंक लॉकर से एक करोड़ के गहने गायब

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बाल सखा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला की पत्नी की एक करोड़ से अधिक कीमत के सोने-चांदी के जेवरात बैंक के लाॅकर से गायब हो गए हैं.

मकान और जमीन खरीदने का सपना होगा महंगा, भोपाल और आसपास की इन जगहों पर बढ़ने जा रहे हैं दाम

भोपाल में करीब 200 नई लोकेशन (200 new locations in bhopal) पर जमीनों के दाम बढ़ाने की तैयारी (land prices will increase in bhopal) चल रही है. वहीं जिन वार्डों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वहां ट्रैक के दोनों तरफ 50 मीटर जगह छोड़कर कई लोकेशनों पर नए रेट बढ़ने वाले हैं. अगले सप्ताह होने वाली उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव फाइनल करके भेज दिए जाएंगे. (Bhopal New property prices)

Hyundai Kashmir Political Row: हुंडई का कश्मीर पर विवादित ट्वीट, नरोत्तम मिश्रा ने माफी मांगने को कहा

MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुनिया की बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई से कश्मीर पर दिए बयान पर माफी मांगने की मांग की है. उन्होने कार कंपनी कंपनी के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कपंनी के पास कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कश्मीर पर बयानबाजी करे. हुंडई कंपनी ने कश्मीर को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था जिसमें कश्मीर में चरमपंथियों के पक्ष में खुद को खड़ा बताया था .(Boycott Hyundai trend) (Bhopal Narottam Mishra on Hyundai Company)

प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी, सांसद के मोबाइल पर भेजी गईं आपत्तिजनक तस्वीरें

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी हैं. साथ ही उन्हे जान से मारने की धमकी भी दी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (Pragya Thakur received death threats)

खटुआ मर्डर केस में आया नया मोड़, अब फॉरेन्सिक की टीम सुलझायेगी गुत्थी

गन कैरिज फैक्ट्री में पदस्थ जूनियर वर्क्स मैनेजर शारदा चरण उर्फ एससी खटुआ हत्याकांड में आया नया मोड़ है. अब एसआईटी की टीम और फॉरेन्सिक लीगल एक्सपर्ट की टीम मिलकर केस की गुत्थी सुलझायेंगी.

'दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं बंटाधार कर देते हैं', 'राजा साहब' के यूपी दौरे पर मंत्री विश्वास सारंग ने ली चुटकी

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के सूपी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वो जहां जाते हैं, बंटाधार कर देते हैं. वहीं पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बनाने पर कहा कि इससे साबित होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को 11 खिलाड़ियों में भी जगह नहीं मिल पाई है. (Vishwas Sarang comment on Digvijay)

वेलेंटाइन डे पर पुलिस अलर्ट! युवतियों को जागरुक करने गई पुलिस को देखकर भागी छात्राएं

इंदौर की लड़कियों को सशक्त बनाने की कोशिश में पुलिस जुटी है. शहर में महिलाओं के खिलाफ होते अपराध को रोकने के लिए स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सतर्क किया जा रहा है. इसके लिए पुलिस की टीम स्कूल-कॉलेज जाकर युवतियों से बात कर रही है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है. (Indore Police alerting girls)

गर्लफ्रेंड की जान बचाने गया युवक डैम में डूबा, रेस्क्यू जारी

बैतूल घूमने आए युवक-युवती के साथ उस वक्त हादसा हो गया जब सापना डैम घूमते समय युवती का पैर फिसल गया और उसे बचाने के लिए युवक पानी में उतरा तो डूब गया. फिलहाल युवक का रेस्क्यू जारी है.

भाजपा पर बरसे कमलनाथ, प्रहलाद पटेल की बहू के आरोपों से लेकर गायों की मौत पर क्या-क्या बोले पूर्व सीएम, जानिए...

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी की गौशालाएं बदहाली के दौर से गुजर रही हैं, जबकि केंद्रीय बजट किसान विरोधी है.