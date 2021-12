MP Panchayat Election 2021: एमपी में बीजेपी की 'विभीषण' पर नजर, चुनाव में पार्टी को पहुंचा सकते हैं नुकसान

एमपी बीजेपी में अब अपनी ही पार्टी के उन 'विभीषण' पर नजर है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. राज्य में (MP Panchayat Election 2021) भाजपा का जमीनी तैयारी पर लगातार जोर बढ़ता जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में पहले पंचायत और उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव होना है. यह ऐसे चुनाव हैं जो किसी भी राजनीतिक दल के जनाधार को ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए भाजपा भी इन चुनावों को लेकर गंभीर है.

New Year Party के लिए बच्चों के डायपर में MDMA की तस्करी, पूर्व एयर होस्टेस गिरफ्तार, इंदौर में खपाया 2 किलो ड्रग्स

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक कार्रवाई करते हुए मुंबई की एक युवती को 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. युवती 31 दिसंबर की पार्टी के लिए तस्करों को एमडीएमए ड्रग्स की डिलीवरी करने आई थी. पुलिस ने युवती से बच्चों के डायपर में छिपी करीब 10 लाख रुपए की कीमत का 100 ग्राम एमडीएमए जब्त किया है. (Drug Trafficking in Baby Diapers)

MP Panchayat Chunav 2022: कांग्रेस को हार का डर, बोले कृषि मंत्री कमल पटेल, इसलिए ले रही कोर्ट का सहारा

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है. हरदा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कमल पटेल कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं.कांग्रेस को कृषि मंत्री ने पिछड़ा वर्ग विरोधी भी बताया है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते वह चुनाव पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रही है.

स्वर्ण मंदिर में बेअदबी: SIT गठित, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग

पंजाब के अमृतसर में शनिवार को स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) में बेअदबी के प्रयास मामले (desecration attempt at golden temple) की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने चन्नी सरकार से मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही. पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. इन सबके बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका.

मांझी ने पहले ब्राह्मणों को दी गाली.. सफाई के बाद मांगी माफी... फिर देवी-देवताओं को दी गाली

ब्राह्मणों को खुले मंच से गाली देने के बाद जीतनराम मांझी ( Bihar Former Cm Jitanram Manjhi ) ने सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि गाली का उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए किया था. पढ़ें पूरी खबर...

आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कुछ संस्थाएं बन गई हैं दुकानें

ग्वालियर हाईकोर्ट ने आर्य समाज की संस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज में होने वाली शादियों में कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है. थ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ प्राधिकृत अधिकारियों को ही है. (gwalior high court comment on marriage done in arya samaj)

MP Panchayat Chunav 2022: ओबीसी आरक्षण पर फिर सियासी तकरार, किसके दावे में कितना दम

एमपी में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2021) के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आए फैसले ने नई सियासी तकरार को जन्म दे दिया है. भाजपा और कांग्रेस पार्टी जहां खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थक बता रही है, तो दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे को इस वर्ग का विरोधी बताने में नहीं हिचक रहे. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं. राज्य में 27 प्रतिशत पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे, इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी भी की थी.

मध्य प्रदेश में बेबस किसान: नहीं मिला सही दाम, तो एक क्विंटल लहसुन को लगा दी आग

मध्य प्रदेश के मंदसौर कृषि उपज मंडी में एक किसान ने अपने 1 क्विंटल लहसुन में आग लगा दी. किसान का कहना था की उसने लहसुन में 2.5 लाख रुपये का निवेश किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपये मिला है. उसने कहा कि हमें सरकार से कोई बोनस नहीं चाहिए, बस हमारी फसल का सही दाम चाहिए. (Madhya pradesh farmer fired 1 quintal garlic in Mandsaur)

रणदीप हुड्डा ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में की जंगल सफारी, सोशल मीडिया पर लिखा 'My First Tiger Hunt'

फिल्म एक्टर रणदीप हुड्‌डा (Film Actor Randeep Hooda) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) के बोरी अभयारण्य पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर के सामने बाघ शिकार के लिए दौड़ता हुआ नजर आया. रणदीप हुड्‌डा के साथ आए वाइल्ड लाइफ सरोज लोधी ने कैमरे में कैद किया. शिकार के लिए दौड़ते वीडियो रणदीप हुड्‌डा ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए.

कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी नहीं चोरी का मामला : पुलिस

स्वर्ण मंदिर में शनिवार की घटना के बाद रविवार को कपूरथला के निजामपुर में कथित तौर पर बेअदबी (kapurthala sacrilege) का एक मामला सामने आया. यहां भी आरोपी की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई. उसके बाद उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह मामला चोरी का है.