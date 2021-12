अयोध्या में आज रामलला का आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज, बोले- पीएम के नेतृत्व में वैभवशाली राष्ट्र का हो रहा निर्माण

काशी विश्वानाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर शिव की नगरी वाराणसी में भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे. जहां बीते मंगलवार की शाम पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद सभी सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh reached ramlala temple ayodhya) ने कॉरिडोर की खूब प्रसंसा की. एमपी के सीएम सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे.

शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र

प्रदेश के चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति कराए जाने को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र (Kamal Nath wrote a letter to CM Shivraj regarding appointment of teachers) लिखा है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया है.

MP Panchayat chunav 2022: जनता को धोखा दे रही सरकार, कमलनाथ का वार, किस बात से लग रहा डर !

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि(kamalnath targets bjp panchayat election 2022 ) पंचायत चुनाव आज के परिसीमन के हिसाब से होने चाहिए. लेकिन बीजेपी इससे डर रही है. पुराने परिसीमन से चुनाव करवाना जनता के साथ(kamalnath objection panchayat election old delimitation) धोखा है.

17 दिसंबर को भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का अंतिम संस्कार, कल शाम पहुंचेगी पार्थिव देह

कर्नाटक के कुन्नूर (coonoor helicopter crash) में सीडीएस विपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रेश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (group captain varun singh) का बुधवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्‍कार भोपाल में किया जाएगा. गुरूवार शाम को कैप्टन वरूण का शव वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यहां 17 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

एमपी पंचायत चुनाव: SC ने HC को भेजा मामला, हाई कोर्ट कल सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम ने सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने इन याचिकाओं को हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ मर्ज कर हाई कोर्ट से इनपर सुनवाई करने को कहा है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर गुरूवार 16 दिसंबर को सुनवाई तय की है.

युनुस मुल्ला ने नाम बदलकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में ली एंट्री, मंदिर में मचा हड़कंप

महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान मुस्लिम युवक ने प्रवेश किया. (Muslim Boy Entered in Mahakal Bhasma Aarti) इसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया. मंदिर के कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि युवक ने अपनी दोस्त के भाई का आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश लिया. युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरु कर दी है.

सचिन का क्या होगा! कांग्रेस ने की दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग, उपचुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे विधायक सचिन बिरला

सचिन बिरला की सदस्यता का पेंच अभी भी फंसा हुआ है. उपचुनावों से पहले कांग्रेस विधायक रहे सचिन बिरला ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. कांग्रेस ने उनके खिलाफ(Threat of anti defection law on membership of MLA Sachin Birla) दलबदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले इस पर फैसला ले(mla sachin birla membership issu) लिया जाएगा.

Chhindwara Tribal Protest: बांध के नाम पर ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी, छिंदवाड़ा आदिवासियों की पंचायत चुनाव बहिष्कार की धमकी

छिंदवाड़ा के 8 ग्राम पंचायतों के आदिवासी उनके क्षेत्र में बांध बनाए जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. (Chhindwara Tribal Protest land acquistion)आदिवासियों का कहना है कि उन्हें बांध की ज़रूरत नहीं है. आदिवासियों को बांध के नाम पर अपनी ज़मीन छिन जाने का डर सता रहा है. आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गईं तो वो पंचायत चुनाव सहित आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे.(Chhindwara tribal to boycott MP Panchayat election)

"टीका नहीं तो फांसी", कोविड टीकाकरण में ढिलाई पर भड़के ग्वालियर कलेक्टर, सोशल मीडिया पर खिंचाई

ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोविड टीकाकरण को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर अपने मातहत कर्मचारियों को फांसी पर लटकाने की बात कह दी. टीकाकरण को लेकर अधिकारियों पर काफी दबाव है, माना जा रहा है आवेश में आकर कलेक्टर ने फांसी पर लटकाने की बात कही. हालांकि उनके इस बयान को आम लोगों ने पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब को ट्रोल किया (Gwalior Collector trolled on social media)

Saint Francis Sevadham Clean chit: ना धर्मांतरण के सबूत मिले, ना गौमांस खिलाने के, सिर्फ बच्चे से क्रूरता का केस दर्ज

सागर में सेंट फ्रांसिस सेवा धाम को बच्चों का धर्मांतरण करवाने या गौमांस खिलाने के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर पुलिस ने यहां जांच की थी. (clean chit to saint fransis sevadham of sagar) यहां पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला. हालांकि पुलिस ने बच्चे से क्रूरता का केस जरूर दर्ज किया है.