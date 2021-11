पुलवामा में E-Commerce company Amazon से सप्लाई हुआ था विस्फोटक? MP में कंपनी के खिलाफ FIR

मध्य प्रदेश (madhya-pradesh) सरकार ने ई-कॉमर्स (E-Commerce company) कंपनी अमेजन (Amazon) के खिलाफ (FIR) एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश दे दिए हैं. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam-mishra)ने इंदौर के युवक द्वारा ऑनलाइन (Online) सल्फास की गोलियां मंगाकर सुसाइड कर लेने के मामले में अमेजन कंपनी के खिलाफ एफआईआर (FIR)दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

Minister Gopal Bhargav की खरी खरी: शिवराज सिंह ने कमिश्नरेट लागू करने की हिम्मत दिखाई , अरुण यादव और जयंत मलैया मुलाकात के सियासी मायने नहीं

सत्ता और विपक्ष के नेता जब मिलते हैं तो सियासी कयास लगने शुरु हो जाते हैं. ऐसा ही हुआ जब कांग्रेस नेता अरुण यादव पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयंत मलेया के (Minister Gopal Bhargav arun yadav jayant malaiya)परिवार से मिलने गए.(jabalpur pwd minister commissionerate system) लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी सियासी कयासों पर ये कहकर विराम लगा दिया कि जयंत की तबीयत खराब है. इसलिए अरुण यादव उनसे मिलने गए थे.

NSUI का 'हल्लाबोल', CM हाऊस का घेराव से पहले लाठीचार्ज, पुलिस हिरासत में 200 कार्यकर्ता, कमलनाथ के BJP पर आरोप

गुरुवार को राजधानी भोपाल में जमकर सियासत गरमाई. महंगाई (inflation) और नई शिक्षा नीति (new education policy) के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं (NSUI Worker Protest) ने सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने पहले ही लाठीचार्ज कर सभी को रोक दिया. करीब 200 कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में हैं. कमलनाथ ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

MP BJP Meeting: दो दिन की फीडबैक बैठक में सामने आया नेताओं का दर्द, विधायकों-मंत्रियों की नहीं सुनते नौकरशाह

एमपी बीजेपी (MP BJP Meeting) ने दमोह उप-चुनाव और फिर हुए चार उप-चुनावों (MP By-Election) से सामने उभरी तस्वीर से सबक लिया है. यही कारण है कि आगामी वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा (MP Assembly Election 2023) के चुनाव के लिए जमीनी फीडबैक जुटाना शुरु कर दिया है. विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में राज्य की नौकरशाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं. साथ ही सरकारी मशीनरी के कामकाज से पार्टी और सरकार की छवि भी बेहतर न बनने की बात कही जा रही है. बैठक में विधायकों ने चेताया है कि अगर नौकरशाहों की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया तो सबसे पहले पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसके साथ ही वर्ष 2023 के चुनाव (MP Assembly Election 2023) पर भी असर पड़े तो अचरज नहीं होना चाहिए.

MP Corona Update: प्रदेश में Covid-19 के 22 नये मामले दर्ज, भोपाल-इंदौर ने बढ़ाई चिंता

एमपी में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है (MP Daily Covid Tally). एक महीने में पहली बार बुधवार को कुल 22 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य सरकार के आंकड़ों के (Bhopal news live) अनुसार, पिछले पांच दिनों में, राज्य में 75 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले पांच दिनों की तुलना में लगभग 150 प्रतिशत अधिक हैं. राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन (Health Bulletin Madhya pradesh) के अनुसार, बुधवार को 8 लोगों ने कोरोना से जंग जीती, जिसके बाद कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 7,82,443 हो गई है.

Dengue को लेकर High Court सख्त: कहा-Covid जैसे हालात ना हों, जमीनी स्तर पर काम की मांगी रिपोर्ट

डेंगू को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है. एक अवमानना याचिका पर (High Court strict on Dengue)सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं. स्थिति कोरोना आपातकाल के जैसी (dengue alert like covid 19) ना होने पाए.

Panna में मजदूर को मिला लाखों का हीरा, रातों रात बदली किस्मत

पन्ना की उथली खदान हीरापुर टपरियन ग्राम में(panna laborer found priceless diamond) शमशेर खान नाम के मजबूर को 6 कैरेट 66 सेंट का हीरा मिला है. इसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है.(luck changed overnight in panna ) अच्छी क्वालिटी का हीरा मिला है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

Road to Glory : बड़े अधिकारियों ने बताया इंदौर कैसे बना नंबर 1 swachh survekshan 2021 में

देश के स्वच्छता सर्वेक्षण (swachh survekshan 2021) में इंदौर लगातार 5 बार से नंबर वन शहर (indore cleanest city for 5th time) बना हुआ है. इंदौर शहर की इस कामयाबी का राज (The Road to Glory) जानने के लिए ईटीवी भारत (ETV Bharat) की टीम ने वर्तमान और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की.

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश! 1500 मेगावाट क्षमता की 3 सौर ऊर्जा परियोजना का भूमि पूजन आज, सीएम शुरू करेंगे जागरूकता अभियान

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते मध्यप्रदेश (self-reliant MP) में आज 5250 करोड़ की लागत वाली 1500 मेगावाट क्षमता की आगर, शाजापुर, नीमच सौर परियोजना की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भूमिपूजन (Bhoomi Pujan of 3 solar power project) करेंगे और (solar power awareness campaign) सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी करेंगे.

VIDEO: भोपाल की बड़ी झील में दिखा बारहसिंगा, देखिए LIVE रेस्क्यू

राजधानी भोपाल (Bhopal News) में बड़े तालाब (Bhopal Lake View) पर बने वॉटर स्पोर्ट्स क्लब पर गुरुवार सुबह उस वक्‍त लोग चौंक गए, जब उन्‍हें एक बारहसिंगा पानी में तैरता नजर आया. इस वन्‍य प्राणी को देख वॉटर स्‍पोर्ट्स क्‍लब (Water Sports Club) से जुड़े लोग तुरंत हरकत में आए और एक मोटर बोट को उसके रेस्‍क्‍यू के लिए रवाना किया (Reindeer Rescue). इसके साथ ही वन विहार को भी घटना की जानकारी दी गई. वॉटर स्‍पोर्ट्स क्‍लब की टीम दो बोट के जरिए पानी में बारहसिंगा के करीब पहुंची. फिर धीरे-धीरे रस्‍सी के सहारे उसे किनारे तक लाए. इस बात का भी पूरा ख्‍याल रखा गया कि बारहसिंगा को किसी तरह की चोट न आए. बारहसिंगा के रेस्क्यू का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है (Video Viral on Social Media).