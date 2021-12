सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

गुना जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. (Arrest warrant issued against Subrata Roy)

छात्राओं को पोर्न मूवी की क्लिप दिखाने वाला टीचर अरेस्ट, निलंबन की कार्रवाई शुरू, गुना के सरकारी स्कूल का मामला

गुना के एक सरकारी स्कूल के टीचर (guna teacher arrested) पर छात्राओं ने पोर्न मूवी दिखाने का (teacher arrested for doing obscene acts) आरोप लगाया है. बायोलॉजी के टीचर प्रदीप सोलंकी पर स्कूल की ही छात्राओं ने क्लास के दौरान पोर्न मूवी दिखाने की शिकायत दर्ज कराई थी.

एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ताली और थाली बजाकर किया सरकार का विरोध

इंदौर। प्रदेश भर में नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है. इंदौर में भी तीन दिनों से लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं (third day of junior doctors strike in indore). इसी दौरान जेडीए ने सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर सरकार प्रदर्शन किया. डॉक्टर्स की टीम प्रदर्शन करते हुए एमवाय हॉस्पिटल से महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज तक पहुंची. जेडीए ने कहा कि, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे. (junior doctors strike in mp)

मध्य प्रदेश में कदम रखने से डर रहे राहुल गांधी, इसलिए प्रियंका को सौंपी कमान- गृहमंत्री

प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आने से डर रहे है. (Narottam Mishra targets Rahul Gandhi) क्योंकि कमलनाथ ने राहुल बाबा से किसानों का कर्जा माफ करने का वादा करवाया और पूरा नहीं किया. इसलिए प्रदेश प्रभारी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी है.

Panchayat Election 2022: सरकार का 'संकल्प', OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) पर ही चुनाव होंगे. (Panchayat Elections will Held on OBC Reservation in MP) इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास करवा दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संकल्प लेकर आए. इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया. हालांकि विपक्ष का हंगामा इसके बाद भी जारी रहा.

'चाय पियो, कप खा जाओ': 2 युवाओं ने मिलकर शुरू किया नया स्टार्टअप, चाय पीने के बाद कप भी खा रहे लोग

आपने चाय तो बहुत पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना या देखा है कि चाय पीने के साथ ही लोग कप भी खा जाए. (Drink Tea And Eat Cup Concept) तो जनाब आज हम आपको एक ऐसी ही जगह लेकर जा रहे हैं. जहां लोग चाय तो पीते हैं और बड़े चाव के साथ कप भी खा जाते हैं. आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग चाय पीने के बाद कप भी खा जाते है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में जानिए इस खाने वाले कप की खासियत...

MP में दो साल से युवा एंटरप्रेन्योर्स को नहीं मिली अनुदान राशि, कमलनाथ का सीएम शिवराज को पत्र, जिम्मेदारी तय करें सीएम साहब

MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर उधमियों को जल्द से जल्द अनुदान सहायता राशि जारी करने की मांग की है. लेटर में कमलनाथ ने कहा है कि दो वर्षों से अनुदान की राशि सरकार की ओर से वितरित नहीं की गई है. यह अनियमितता है और इसकी जांच होनी चाहिए. राशि वितरण न होने के कारण उद्यमों के संचालन के साथ-साथ बैंकों के ऋण चुकाने में भी कठिनाई हो रही है.

लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट, 1 की मौत, CM चन्नी बोले- नहीं छोड़ेंगे

लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ है. इस हादसे में एक महिला ज़ख्मी हुई है. धमाका दूसरे फ्लोर पर हुआ है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है और कई लोगों के घायल होने की खबर है. पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ. उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी. वहीं, एनआईए और एनएसजी की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो रही है.

प्रारंभिक जांच लीक मामले में CBI करे अनिल देशमुख की भूमिका की जांच : कोर्ट

अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट लीक के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री की ही भूमिका पर सवाल उठाए है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को अनिल देशमुख की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेटर रिज़वान का दर्द: 2 साल 3 IAS और 8 आवदेन, फिर भी नही मिली व्हील चेयर

छतरपुर के रिज़वान एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर चैयर पर बैठकर चौके छक्के लगाते हैं. दुनिया में देश को रिप्रजेंट करते हैं. भारत के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. लेकिन एक अदद व्हीलचेयर के लिए 2 साल से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट कर थक चुके हैं. 29 साल के रिज़वान दिव्यांग हैं और उन्हें बस एक स्पोर्ट व्हीलचेयर चाहिए जिसके लिए 2 साल में 3 IAS अधिकारियों के तबादले और 8 बार आवदेन के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा (mp wheel chair cricketer getting no facility). देखिए ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.