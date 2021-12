तय शेड्यूल पर ही होंगे MP Panchayat Election, ओबीसी आरक्षित सीटों पर दोबारा जारी होगी अधिसूचना: चुनाव आयोग

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी सुप्रीम आदेश के बाद पेंच फंस गया है, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया (stay on obc reserved seats election in mp panchayat) को स्थगित कर दिया है, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है. हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि बाकी चुनाव यथावत रहेंगे

Jyotiraditya Scindia: डबल इंजन की सरकार करेगी विकास! 15 दिन में चौथी बार ग्वालियर पहुंचे सिंधिया का दावा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर ग्वालियर में तीन दिवसीय प्रवास पर हैं. पिछले 15 दिनों में केंद्रीय मंत्री का यह चौथा दौरा है. शनिवार को यहां उन्होंने कहा कि शिवराज और मोदी की डबल इंजन की सरकार विकास (Jyotiraditya Scindia on Gwalior Development) और प्रगति को भी डबल करेगी.

BJP General Secretary: अंदाज ए कैलाश, छात्रों की डिमांड पर 65 की उम्र में लगा डाले 60 पुशअप VIDEO VIRAL

इंदौर। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक विडियो जमकर वायरल हो रहा है. इंदौर के माहेश्वरी कॉलेज के बताए जा रहे इस वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय कुछ हटकर करते दिखाई दे रहे हैं. अपने इस अनोख अंदाज से कैलाश जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय पुशअप करते नजर आ रहे हैं (Kailash vijayvargiya push ups video viral). माहेश्वरी कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए विजयवर्गीय से वहां मौजूद छात्र-छात्राओं ने पुशअप करने की मांग कर डाली. जिसके बाद कैलाश ने मंच पर ही पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए. खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने 59 पुशअप्स लगाए

कटनी में दारू के लिए पैसे नहीं देने पर कांग्रेस नेता ने चाय वाले को बीच सड़क पर पीटा, देखें VIDEO

कटनी में कांग्रेस नेता द्वारा चाय वाले को पीटने का मामला सामने आया है. कांग्रेस नेता अपने भाई और बेटे के साथ शराब के पैसे नहीं देने पर चाय वाले (katni congress leader beating tea seller) को पीटा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

BSF ने पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के पास ड्रोन को मार गिराया

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. कश्मीर से लेकर पंजाब के सीमा से सटे इलाकों पर अशांति फैलाने की कोशिशों में लगातार जुटा रहता है पड़ोसी देश पाकिस्तान. एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन को फिरोजपुर में प्रवेश कराया. हालांकि हमारे BSF जवान समय रहते ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

इंदौर में GST के विरोध में ब्लैक फैशन डे, मार्केट काले रंग के कपड़ों से सजा तो व्यापारियों ने सिर्फ काले कपड़ों की बिक्री की

इंदौर। कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के विरोध में देशभर के कपड़ा व्यवसाई आंदोलन कर रहे हैं (agitation of textile traders against GST). वहीं प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में केंद्र सरकार का विरोध कर रहे कपड़ा व्यापारियों का अनोखा अंदाज नजर आया, जहां पूरे मार्केट को काले रंगों से सजाया गया है (Indore market decorated with black color). शहर का कपड़ा मार्केट काले रंग के कपड़ों से भरा दिखाई दिया. दुकानों पर लगे सारे कपड़े काले रंग के दिखाई दिए. व्यापारियों की दलील है कि इससे ना केवल कपड़ा व्यापारी बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी दुगने भाव में कपड़ा खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा. क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन और रिटेल कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बढ़ी हुई जीएसटी को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में कपड़ा व्यापारी लगातार आंदोलन करने पर मजबूर होंगे. आज व्यापरियों ने ज्यादातर काले कपडों की ही सेल की और अपनी विरोध दर्ज कराया.

सिवनी के बीजेपी विधायक लट्ठ के ज़ोर पर कराएंगे काम, लट्ठ चौपाल पर कांग्रेस का निशाना, कहा अधिकारी से नहीं सीएम से करें सवाल

आपने चाय पर चर्चा तो सुनी होगी लेकिन लट्ठ पर चर्चा शायद न सुनी हो. छिंदवाड़ा के एक बीजेपी विधायक लट्ठ पर चर्चा कार्यक्रम कर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं (Chhindwara Seoni BJP MLA calls people to come with sticks) और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. लाठी लेकर जनता को इस कार्यक्रम में बुलाने का मतलब तो आप समझ गए होंगे. उधर कांग्रेस को बीजेपी विधायक की इस पहल पर निशाना साधने का मौका मिल गया(Congress targets Chhindwara BJP MLA move)

Crime In Jabalpur: जबलपुर में चोर कहना बना जानलेवा, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

Crime In Jabalpur: जबलपुर में चोर कहना एक युवक पर भारी पड़ गया. मामला मामूली कहानसुनी का था जो जानलेवा बन गया. पुलिस ने इस हत्याकांड़ का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या के पीछे का कारण सिर्फ कमेंट करना था जो आरोपियों को नागरवार गुजरा. पुलिस ने बताया की सुमित नाम के युवक ने प्रिंस को चोर बोला था. जिसके बाद प्रिंस ने सुमित की हत्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी. (Youth murdered for being called a thief in jabalpur)

होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले दुरुस्त करें CIBIL Score

क्या आप एक सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? अगर हां तो अपने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और अन्य लोन को समय पर क्लियर कर एक बेहतरीन सिबिल स्कोर बनाए रखने पर भी ध्यान दें. अगर किसी कारणवश सिबिल स्कोर में गड़बड़ी हुई तो बैंक या वित्तीय संस्था आपके लोन को अप्रूव नहीं करेगी या ब्याज दर महंगा हो जाएगा.

Varshik Rashifal 2022 Tula rashi : तुला राशि वालों ने किया अगर ये Luxurious काम तो Glamorous होगा पूरा साल, मिलेगा भरपूर सम्मान

वर्ष 2022 में हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है. क्या आने वाले साल में हमारे सपने पूरे होंगे! हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं हाल होंगी या नहीं. आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा तुला राशि वार्षिक राशिफल (varshik rashifal 2022 tula rashi) के इस वीडियो में.इस में आचार्य पी खुराना आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा Tula राशि वालों का आने वाला नया साल. साल 2022 में कौन करेगा प्यार.कौन करेगा तकरार. कैसा रहेगा स्वास्थ्य.इस वर्ष आपका लकी अंक, रंग (Libra Rashi lucky number, lucky color) और व्यवसाय कौन सा है. आपकी राशि के अनुसार वर्ष 2022 के पहले दिन एवं जन्मदिन (Libra rashi birthday celebration)पर क्या करें विशेष उपाय कि आने वाला वर्ष मंगलमय (Luxurious life) हो. Tula rashi varshik Rashifal 2022. वार्षिक राशिफल तुला राशि 2022. Libra annual horoscope 2022. वार्षिक राशिफल 2022 तुला राशि. Remedies for libra in 2022. 2022 में तुला राशि के लिए उपाय. Libra yearly horoscope 2022