भोपाल पहुंची ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह, शुक्रवार को होगा शहीद का अंतिम संस्कार

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. शहीद कैप्टन की पार्थिव देह भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) पहुंच चुकी है, जहां शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

CM Shivraj Appeal: सीएम ने कहा फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, सावधान हो जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj statement on corona in bhopal) ने कोरोना के केसों को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है. हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाना बिल्कुल न छोड़े, भीड़ में जाने से बचें.

MP Electricity News: MP में फिर महंगाई का करंट, 1 साल में तीसरी बार महंगी होगी बिजली

राज्य के उपभोक्ताओं को साल में तीसरी बार महंगी बिजली की मार सहनी होगी.(mp electricity expensive) जल्द ही बिजली 9 फीसदी महंगी हो सकती है. विद्युत वितरण कंपनियों ने 2022-23 के लिए(current rates hike in mp) कुल 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है. इसलिए बिजली के रेट बढ़ाना जरूरी हो गया है.

MP Vaccination Maha Abhiyan: टीका लगवाने से आज न चूकें, कोरोना से बचाव का यही है रास्ता

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की दस्तक के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को और तेज़ करने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया है. आज कोविड वैक्सीनेशन के एक और चरण में 100 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जायेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan on corona vaccination) ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो टीका लगवाने के लिए आगे आएं. Etv Bharat भी आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन(Corona vaccination in MP) की पहली या दूसरी डोज़ नहीं लगवाई है तो इसबार न चूकें क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है.

Adiwasi Politics In MP: बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, उनके वोट से मतलब , कांग्रेस का हमला, सिर्फ चुनावों में इन्हें आती है याद

कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी को आदिवासियों से नहीं, सिर्फ उनके वोट से मतलब है. (congress pc targets bjp on adiwasi politics mp)पिछले 17 सालों में यहां बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आदिवासियों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ. सिर्फ चुनावी सीजन में ही बीजेपी को आदिवासियों की याद आती है.

पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने वाली याचिका,3 जनवरी को होगी सुनवाई, HC का अर्जेंट हियरिंग से इनकार,

पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार करते हुए 3 जनवरी 2022 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.

संसद में लखीमपुर कांड की गूंज : शीतकालीन सत्र का 14वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, कार्यवाही स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 14वां दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की. इसके बाद विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों- लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही आरंभ होने के मात्र 10 मिनट बाद ही, सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद दो बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी दोनों सदनों में शोर-शराबा और हंगामा जारी रहा. हंगामा न थमता देख, दोनों सदनों की कार्यवाही, 17 दिसंबर पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.

Video: यूरिया की कालाबाजरी: दोगुना भाव में बिक रही खाद की बोरी, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

उज्जैन। महिदपुर में खाद की कालाबाजारी करते हुए एक दुकानदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Video of Black Marketing of Fertilizers in MP Goes Viral) जिसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. गुरुवार शाम तक पूरे मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी जाएगी. यह मामला उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील का है. जहां शुभम स्टील नाम की दुकान पर एक व्यक्ति अपना मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जाता है और एक थैली यूरिया की मांगता है. जिसके बाद किसान यूरिया के भाव पूछता है, तो दुकानदार उसे 400 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया के भाव बताता है. जबकि यूरिया की एक बोरी के भाव 267 रुपए तय है. वहीं यूरिया की किल्लत के कारण प्रशासन ने बिना आधार कार्ड के यूरिया देने पर रोक लगा रखी है, लेकिन दुकानदार सारे नियमों को ताक में रखकर बिना आधार कार्ड के ही यूरिया की एक बोरी किसान को दे देता है.\

अब आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर कार्ड, सरकार ने चुनाव सुधार विधेयक को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने चुनाव सुधार से संबंधित बिल को मंजूरी दे दी है. नए प्रावधान के अनुसार, लोगों का वोटर कार्ड भी आधार नंबर से जोड़ा जाएगा. साथ ही अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए साल में चार कट ऑफ डेट जारी किए जाएंगे. चुनाव सुधार की सिफारिश निर्वाचन आयोग ने की थी.

चांद जैसे बेटे को पिता ने दिया चांद का टुकड़ा, चांद पर ज़मीन का गिफ्ट

सतना में एक पिता में अपने दो साल के बेटे को जन्मदिन पर तोहफे के रूप में चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद कर दी है. पढ़िए कहां और कैसे खरीदी चांद पर ज़मीन... (In Satna father purchased land for son on moon )