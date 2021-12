सीएम शिवराज का तीन दिवसीय UP दौरा, PM मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे

सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे. वे इस दौरान बनारस और अयोध्या में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री चौहान आज दोपहर भोपाल से प्रस्थान कर बनारस पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में (Chief Minister's Conclave in presence of PM Modi) विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक और गंगा आरती में शामिल होंगे.

MP Panchayat Chunav 2022 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली, शुरू हो चुकी है नामांकन प्रक्रिया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Nomination process started for MP Panchayat election) के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इस बार प्रत्याशियों को बिजली बिल के अलावा टैक्स आदि का बकाया नहीं होने का शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ ही देना होगा. वहीं पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई (Supreme Court hearing Today Regarding MP Panchayat election) कल तक के लिए टाल दी गई है.

कॉमेडियन कुणाल-फारूकी को दिग्विजय के न्यौते से कांग्रेस का किनारा, बीजेपी विधायक बोले -MP में नहीं होने दूंगा शो

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ताजा बयान से फिर विवाद पैदा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने स्टैंडअप काॅमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो कराने का न्यौता दिया है (digvijay singh invites stand up comedians kunal kamra munawar faruqui)और कहा कि पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी. इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर शो नहीं होने देंगे.(digvijay singh comedians invitation )

फारुक अब्दुल्ला को केंद्रीय कृषि मंत्री की नसीहत, राकेश टिकैत के लंदन में सम्मान पर कही ये बात

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फारुख अब्दुल्ला को संयम (Narendra Singh Tomar statement on Farooq Abdullah controversy) रखने की नसीहत दी है, जबकि राकेश टिकैत के सम्मान मिलने के सवाल पर वो विपक्ष पर कीचड़ उछाल गए और मंदसौर हिंसा में किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के सवाल पर भी टोपी राज्य सरकार के सिर पर घुमा दिए.

MP Corona Update: वरिष्ठ IAS अधिकारी पी. नरहरि कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

एमपी में कोरोना संक्रमण (MP Corona Update) एक बार फिर बढ़ने लगा है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी नरहरि संक्रमित हो गए हैं. यह जानकारी नरहरि ने अपने ट्वीटर अकाउंट के जरिए लोगों को दी है. IAS पी नरहरि ने अपने ट्वीटर पर बताया है, 'मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया है, मैं अभी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, पिछले एक सप्ताह में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे खुद को आइसोलेट करें.'

MP Panchayat Election 2022 : मध्य प्रदेश में पंचायत उम्मीदवारों को बिजली का नोड्यूज देना होगा

एमपी पंचायत चुनाव 2022 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के समय देना होगा. (MP Panchayat Election 2022)

हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब

यह तीसरी बार है, जब देश की बेटी ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है. सबसे पहले बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (1994) जीती थी. इसके छह साल बाद एक्ट्रेस लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स (2000) का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था.

Dance Bar Raided in Mumbai: बार के गुप्त तहखाने में मिली 17 लड़कियां, मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई

मुंबई। पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने शनिवार की रात मुंबई के अंधेरी इलाके में दीपा बार पर छापामार कार्रवाई की. (Dance Bar Raided in Mumbai) पुलिस को शिकायत मिली थी कि डांस बार के साथ-साथ मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है. शिकायत में कहा गया था कि बार बालाएं पुलिस नियमों की अनदेखी कर खुलेआम नृत्य करतीं हैं. नियमों के खिलाफ पूरी रात डांस बार चलता था, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी.

संतोष जैन हत्याकांड: आरोपी के पिता ने दी मृतक परिवार को धमकी, CBI जांच की मांग को लेकर पीड़ित का चक्काजाम

भिंड के मेहगांव में 29 नवंबर को हुए व्यापारी संतोष जैन हत्याकांड (Bhind Santosh Jain Massacre) में आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया. (Victim family did Chakkajam in Bhind)

MP Corona Alert: संक्रमण को दावत देती लापरवाही! कोरोना से लड़ाई को कमजेार बना रही है ये अनदेखी

देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है. लोगों को जागरुक करने के साथ टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. हालांकि, इन हालातों में मध्य प्रदेश (MP Corona Alert) में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसे देखकर लगता है कि कुछ लोग ही कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं. (people negligence of corona causes infection in mp) राज्य में बीते दिनों दो बड़े आयोजन हुए, खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ग्वालियर में राष्ट्रीय जल सम्मलेन. इन दोनों आयोजनों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वह बताती है कि यहां कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना लाजिमी नहीं समझा.